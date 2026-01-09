Předčí mozek řidiče, přečte jeho emoce a donutí vytáhnout peněženku. Blízká budoucnost se vrátila do Vegas
- Automobilky, dodavatelé i technologické společnosti prezentují až revoluční novinky na největším veletrhu spotřební elektroniky CES v Las Vegas.
- Technologie mají nejen nahradit lidské řidiče, ale také lépe číst emoce a fyzickou kondici posádky a přizpůsobit se jí.
- Představují se i humanoidi, roboti, kteří mají nahradit část lidských pracovníků v továrnách.
Není to zase tak dávno, kdy bylo zcela samozřejmé, že tím, čím se automobilky chlubily na nejrůznějších veletrzích, byly jízdní vlastnosti vystavovaných nablýskaných vozů: impresivní zrychlování, spolehlivé brzdění, pohodlné řízení. Takový přístup k sebeprezentaci je dnes stejně passé jako chápání automobilu coby pouhého nástroje k přepravení se z bodu A do bodu B. Mnohem spíše se z něj stává chytrý společník, který hravě přečte emoce i fyzickou kondici cestujících a přizpůsobí se jim, zatímco sám řídí.
Co by se ještě před pár lety jevilo jako futuristická vize, je dnes realistický plán s deadlinem nanejvýš několika málo roků, který představují automobilky, dodavatelé a další společnosti na právě probíhajícím veletrhu spotřební elektroniky CES v Las Vegas.
Kam se odvětví ubírá, názorně demonstruje v pouštním městě miláček akciových trhů Nvidia. Americký gigant se dávno neomezuje jen na výrobu čipů. Ve své strategii počítá i s nekompromisním nástupem do automotive. Ve městě hazardu se chlubí vlastním robotaxi – vozem, který se řídí sám. Do běžného provozu ho chce dostat už v příštím roce. Nezůstane ale jen u něj. Technologii poháněnou umělou inteligencí chce nabídnout i v běžných osobních autech, a to do konce dekády.
Veletrh CES v Las Vegas: technologie přečtou i mysl posádky
Nejde přitom zdaleka jen o planá slova šéfa společnosti Jensena Huanga. Nvidia už technologii otestovala v reálném provozu, konkrétně na Mercedesu CLA v ulicích San Franciska, byť s několika zásahy člověka za volantem. Zatímco například americká Tesla sbírá data pro autonomní řízení výhradně z kamerového systému, Nvidia hodlá kombinovat více zdrojů: kamery, radary, laserové senzory. Zároveň upevňuje svou pozici jednoho z klíčových dodavatelů čipů, na kterých budou stát automobily budoucnosti – oznámila totiž, že zahajuje výrobu systému Vera Rubin, údajně až desetkrát efektivnějšího, než byla předchozí generace Blackwell.
„Představte si auto jako něco, co má duši a je součástí vaší rodiny,“ snažil se zaujmout publikum na veletrhu Sri Subramanian, šéf Nvidie pro generativní AI v automotivu. Svá slova ilustroval videem: dívka si usedá na zadní sedadlo automobilu rodičů, načež vůz ožije. Pozná mladou pasažérku, takže ví, že má narozeniny, tak jí automaticky zahraje oblíbenou píseň. Příklad ukazuje na širší trend: automobily budou ještě podrobněji sledovat fyzickou i emoční hladinu posádky: srdeční tep řidiče, emoce, případně upozorní na omylem zapomenuté dítě nebo zvíře ve voze. Způsob, jakým mají být ochráněna citlivá soukromá data o uživatelích, prezentující zpravidla nerozvádějí.
„Jsou ospalí? Nesedí správně? Jedí, telefonují? Jsou naštvaní? Ať už si vzpomenete na cokoliv, dokážeme zjistit, jak to v kabině odhalit,“ pochlubil se na veletrhu Brian Brackenbury, ředitel společnosti Gentex. Ta dodává automobilkám technologii na sledování stavu nejen řidiče. Vyčíslit, za jakým množstvím nehod stojí náhlé zhoršení zdraví řidiče, není snadné, výsledky se liší v závislosti na definici zhoršení kondice a vážnosti nehod. Podíl vyplývající z dosavadních studií se nicméně pohybuje od desetin procenta až po výrazně více než deset procent. Takovým scénářům má technologie zabránit, nasbíraná data se přitom budou průběžně mazat, tvrdí Brackenbury.
Humanoidi v továrnách Hyundai
Kdo naopak není nikdy ospalý, nejí, netelefonuje, není naštvaný a sedí i chodí správně, je humanoidní robot Atlas z dílny Boston Dynamics. Velké plány s ním má jihokorejská Hyundai, která vlastní většinový podíl v přední americké robotické společnosti. Atlas se ve Vegas poprvé představil veřejně publiku. Konkrétně jeho produkční verze, která je určena průmyslu – například má nahradit některé lidské pracovníky v továrnách nejen automobilek. Do roku 2028 má pracovat v amerických závodech Hyundai, například bude montovat vybrané díly.
Zatímco bostonští inženýři vylepšují pohyblivost a stabilitu Atlasova těla, Google DeepMind do něj má integrovat pokročilé AI modely, například Gemini. Díky nim se mají humanoidi lépe orientovat a učit ve skutečném prostředí. „Cílem je využít roboty k náročným, opakujícím se nebo nebezpečným úkolům, zatímco lidé budou dohlížet a vyučovat,“ uvádí Hyundai ve středečním reportu. Masovou výrobu Atlasů, desítky tisíc robotů ročně, chce spustit nejpozději do konce dekády.
Ze široké palety novinek prezentovaných na západním pobřeží USA stojí za pozornost také dílo Aumovia, někdejší automotive divize německého Continentalu. Její až tři miniprojektory dokážou promítat obsah přímo na povrchy interiéru automobilu tak, že navodí dojem celoplošného displeje rozprostřeného napříč palubní deskou. Automobilka by tak podle výrobce nemusela osazovat kokpit jedním obřím panelem nebo složitou soustavou vícero displejů, což je výsada zpravidla luxusních modelů z vysokých cenových pater. Zároveň by mohla měnit vzhled a funkce displejů spíše softwarem než složitou přestavbou hardwaru, který má tendenci čím dál rychleji morálně zastarávat. Konkrétnější ale zatím Aumovio ohledně zavádění technologie do praxe není.