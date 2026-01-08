V Česku vzniknou první řadové domy vytvořené pomocí 3D tisku. Stojí za nimi ostravská Purposia
- Pomocí 3D tisku vznikly v Česku zatím spíš experimentální stavby.
- V roce 2027 vzniknou pomocí této technologie vůbec první řadové domy.
- Tisk se může uzpůsobit poptávce zájemců.
Loni v září se stala ostravská investiční skupina Purposia Group polovičním vlastníkem společnosti Coral Construction Technologies, která se zabývá 3D tiskem betonu. Netrvalo to ani rok a dceřiná společnost Purposie Antracit, která má na starosti development, se nyní pouští do projektu, v jehož rámci vzniknou v Ostravě vůbec první tištěné řadové domy v Česku.
Projekt v ostravské části Výškovice dostal název Meandry kvůli blízkosti řeky Odry. Zahrnovat může rodinné domy stejně jako byty, záležet bude na konkrétní poptávce budoucích majitelů. Ti si totiž budou moci bydlení uzpůsobit sobě na míru.
Je to právě díky 3D tisku, který umožňuje vytvářet atypické stavby, aniž by to stálo víc peněz. „Spektrum velikosti jednotlivých jednotek bude různé a bude se uzpůsobovat poptávce zájemců. V případě včasné rezervace se bude řešit půdorys bytové jednotky konkrétnímu majiteli a jeho požadavkům na míru. Celkem tu bude bydlet asi patnáct rodin,“ popisuje pro e15 ředitelka developerské skupiny Antracit Zuzana Bajgarová.
Rychlejší výstavba
Jednotky mohou mít od 27 do 190 metrů čtverečních, v dispozičním rozdělení od 1+kk až po 4+kk, přičemž platí, že jedna rodina může obsadit i celý dům. Jednotky se budou uzpůsobovat podle toho, zda o ně projeví zájem singles, mladé rodiny s dětmi nebo například senioři. Někdo může chtít větší byt, někdo naopak nepotřebuje tolik metrů k bydlení, ale bude chtít větší venkovní prostor. I ten je součástí projektu, a to buď jako zahrada, nebo terasa.
„Nabízíme bydlení, které se přizpůsobuje lidem, ne naopak. A právě tato flexibilita spolu s rychlým a efektivním procesem výstavby může být zásadní pro budoucnost rezidenčního developmentu,“ míní Bajgarová. Realizaci stavby předchází programování, samotné tisknutí je pak otázkou několika týdnů až měsíců. Záleží na složitosti stavby. Celá výstavba pak potrvá zhruba rok.
Cena projektu zatím není přesně známá, v zásadě ale platí, že 3D tisk vychází levněji v případě, že jde o atypickou stavbu. Pokud by šlo o typizované bydlení, je cena srovnatelná s klasickou výstavbou. Antracit chce o stavební povolení žádat v průběhu letošního roku, příští rok by se ve Výškovicích mělo začít tisknout.
Technologie budoucnosti
Projekt Meandry je unikátní v tom, že půjde o první skutečně obydlený obytný projekt postavený pomocí 3D tisku v Česku. Coral Construction Technologies mají za sebou stavbu prototypu domu ve Žďáře nad Sázavou, na kterém si ale pouze zkoušeli danou technologii. Pomocí 3D tisku pak společnost postavila horní stanici lanovky Enterprise v areálu Kopřivná v Malé Morávce. „Představuje první plnohodnotnou veřejnou stavbu realizovanou touto technologií v reálném provozu,“ líčí architekt Jiří Uran Vítek z Coral Construction Technologies. Společnost ale vytiskla také Tiny house v Lucembursku, který má 47 metrů čtverečních a je plně obyvatelný.
Tisknout domy se nicméně snaží i konkurence. Stojí za ní Stavební spořitelna České spořitelny, známější jako Buřinka. Její projekt se jmenuje Prvok a i když se v něm bydlet dá, i on je zatím jen experimentem. Nejde o typické bydlení. Změnit to mají právě Meandry.
Výhodou 3D tisku je podle Vítka velmi přesná a efektivní distribuce materiálu, kdy je beton ukládán pouze tam, kde je ho skutečně potřeba, navíc v takovém množství a tvaru, který odpovídá statickým, prostorovým a provozním nárokům stavby. „Výsledkem je vysoká materiálová efektivita a minimalizace odpadu. Coral se zabývá především tiskem z běžného transportního betonu, který je možné objednat prakticky v jakékoli betonárně. Zároveň však technologie umožňuje pracovat i s alternativními materiály, například s geopolymerním betonem, jemnými předpřipravenými směsmi, nebo dokonce s hlínou,“ líčí Vítek.
Tiskne se pak celý půdorys domu po jednotlivých patrech, nikoli samostatné stěny. Výsledkem je stavba, do které je potřeba už jen osadit okna a dveře či dokončit instalace. Není nutné ani dělat omítky, beton může zůstat přiznaný.
Antracit chce technologii používat i v příštích letech, tištěných domů tak bude v Česku přibývat. Společnost tisk chápe jako technologii budoucnosti. Další konkrétní projekt ale zatím neexistuje.