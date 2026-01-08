Meditace s pohledem Buddhovi do očí a figuríny čekající na dotek návrhářky. Vítejte v ateliéru Liběny Rochové
- Do překrásného ateliéru, ze kterého se módní návrhářka Liběna Rochová dívá na řeku Vltavu, nahlédl fotograf Matěj Dereck Hard v rámci svého seriálu Art Space, v němž zachycuje studia a ateliéry českých umělců.
- Liběna Rochová se sama jako umělkyně nedefinuje, přesto vedle své návrhářské práce vytváří i objekty z oblasti fashion art.
- Módní designérka tráví svůj volný čas v přírodě a věnuje se meditaci.
Práce Liběny Rochové, české módní návrhářky, profesorky architektury a designu, přesahuje módu a dotýká se estetického výrazu, etiky a umělecké originality. Do jejího ateliéru na pražské Malé Straně na levém břehu Vltavy nahlédl fotograf Matěj Dereck Hard v rámci svého seriálu Art Space, v němž představuje pracovní prostředí českých umělců a designérů.
Když se vás někdo během interview do časopisu zeptá, kdo je Liběna Rochová, jak odpovíte?
Oděvní designér.
A jako umělec by jste se definovala jak?
Nedefinuji se jako umělec, snad jen v oblasti fashion art… Fashion není umělecká disciplína, pokud neděláte oděvní objekty – tedy fashion art. Ve své tvorbě jsem inspirována mimo jiné i uměním.
Kde se nachází váš ateliér a jak je veliký?
V centru Prahy s výhledem na Vltavu a Národní divadlo. Má 138 metrů čtverečních.
Jak často tedy jste?
Kromě víkendů denně.
Jak dlouho tento prostor využíváte a co vás na něm baví?
Jsem zde 22 let. Atmosféra, energie, harmonie…
Měla jste více ateliérů?
Tento je druhý, předtím jsem byla na Starém Městě.
Jaké zajímavé lidi jste tu měla?
Osobnosti z oblasti kultury, byznysu… Velmi různorodé.
Kam se chodíte v okolí najíst, nebo si vozíte jídlo z domova? A jaké jídlo nebo světová kuchyně je vaše číslo jedna?
Protože jsem vegetarián, ráda si vařím sama… Preferuji asijskou kuchyni, blíže k pravé vietnamské. Tedy ne rádoby vietnamské fast foody.
Kde můžeme potkat Liběnu Rochovou nejčastěji, když zrovna netvoří?
V přírodě, v rodinném kruhu.
Oblíbená prokrastinace Liběny Rochové?
Meditace.
Mac, nebo PC? iOS, nebo Android?
MacBook Air a iOS.
Kvalita, nebo kvantita?
Kvalita.
Dokázala byste vyzdvihnout tři své nejzajímavější umělecké projekty?
Papírové obrazy, papírové oděvní sochy, skleněné šperko-objekty.
Internet, nebo teleport?
Internet.
Práce od brzkého rána, nebo raději do nočních hodin?
Od brzkého rána.
Po dobře odvedené práci a úspěšném dni je určitě čas to oslavit. Pokud oslavujete sklenkou něčeho dobrého, co to je?
K večeři skleničku dobrého bílého vína.
Když má Liběna Rochová volný čas, jak ho tráví a jak relaxuje?
V přírodě, v lese… Meditacemi i četbou.
Jaké jsou vaše aktuální profesní plány v horizontu dvou let?
Příprava retrospektivní výstavy v Moravské galerii v Brně.