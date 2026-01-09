OKD, Česká pošta, Amazon: Které další firmy v Česku a zahraničí plánují propouštění v roce 2026?
- Počet firem, které v roce 2026 oznámily propouštění, začíná narůstat.
- Mezi hlavní důvody patří ekonomické zpomalení, tlak na automatizaci a snaha o efektivitu.
- Společnosti jako OKD, Hartmann-Rico, Česká pošta, Nestlé, Allianz a Amazon plánují výrazné propouštění, což ovlivní tisíce pracovních míst.
V roce 2026 se na českém trhu práce očekává další vlna propouštění, která postihne několik známých společností. Tlak na snižování nákladů, reorganizace a implementace nových technologií jako umělá inteligence (AI) ale vedou k rozhodnutí zrušit i tisíce pracovních míst v zahraničí. OKD, Hartmann-Rico, Česká pošta, Nestlé, Allianz a Amazon již oznámily plány, které se dotknou desítek tisíc zaměstnanců.
OKD
Společnost OKD letos propustí celkem 900 zaměstnanců. Na konci ledna, kdy dojde k ukončení těžby na Dole ČSM ve Stonavě, ztratí práci 750 lidí. Dalších 150 pracovníků přijde o místo po uzavření provozu úpravny uhlí k 28. únoru. Po téměř 250 letech se tak definitivně uzavře poslední činný důl ČSM a těžba černého uhlí v Česku skončí. OKD přitom bude pokračovat v činnosti, ale už ne jako hornická firma.
Hartmann-Rico
Společnost Hartmann-Rico v březnu 2026 uzavře svůj závod v Havlíčkově Brodě, což se dotkne zhruba 200 zaměstnanců. Z nich 50 pracuje v chráněné dílně. Firma plánuje pokračovat ve výrobě chirurgických roušek až do konce března, přičemž konkrétní počet výpovědí bude teprve znám. Záviset bude na tom, kolik zaměstnanců využije nabídku přechodu do jiných závodů společnosti, což bude snazší pro zahraniční pracovníky, kteří v Havlíčkově Brodě tvoří významnou část zaměstnanců (např. Filipínci a Ukrajinci). Uzavření závodu je reakcí na tlak na snižování nákladů, přičemž výroba se přesune do jihovýchodní Asie.
Česká pošta
Česká pošta plánuje další vlnu propouštění, která by měla postihnout celkem 2,4 tisíce pracovních míst, uvedly v prosinci Seznam Zprávy. Po loňském propouštění přibližně 1,2 tisíce zaměstnanců má být zrušeno zhruba tisíc pracovních míst přímo v poště, přičemž dalších 1,4 tisíce pozic bude zrušeno v její dceřiné společnosti Balíkovna. Ta byla letos v lednu vyčleněna ze struktury pošty a plánuje se její prodej.
Nestlé
Švýcarská potravinářská společnost Nestlé plánuje během dvou let propustit celosvětově přibližně 16 tisíc lidí, což představuje zhruba šest procent jejího celkového počtu zaměstnanců. Propouštění se bude týkat různých trhů a funkcí po celém světě, přičemž každý trh si připraví vlastní plán, který bude v následujících měsících projednáván se zaměstnanci a odborovými organizacemi. V Česku, kde Nestlé zaměstnává zhruba 1 800 lidí, zatím nebyly specifikovány konkrétní plány, ale firma na nich začíná pracovat. Nestlé již loni propustila 80 pracovníků v závodě v Krupce na Teplicku. Celkové propouštění má firmě pomoci ušetřit miliardu švýcarských franků ročně, přičemž zhruba 12 tisíc pracovních míst se má zrušit v administrativních funkcích, zbytek v oblasti výroby a dodavatelského řetězce.
Allianz
Německá pojišťovna Allianz plánuje v příštích měsících propustit až 1 800 zaměstnanců v divizi Allianz Partners, která se specializuje na cestovní a automobilové pojištění. Místa by mohla zaniknout především v call centrech, kde se očekává nahrazení části pracovních pozic umělou inteligencí. Allianz Partners, který zaměstnává celkem 22 600 lidí, se zaměřuje na vyřizování zákaznických dotazů a reklamací, přičemž zhruba 14 tisíc pracovníků se věnuje telefonické komunikaci. Pojišťovna zatím žádné konkrétní plány nekomentovala, ale uvedla, že aktivně zkoumá vliv technologických změn na pracovní pozice a jedná s odbory. Není ani jasné, jak opatření dopadne na české zaměstnance.
Amazon
Amazon se letos pustí do rozsáhlého propouštění, které by do května mohlo postihnout až 30 tisíc pracovních míst. Tento krok je součástí širší restrukturalizace společnosti, jejímž cílem je snížení korporátní byrokracie či investice do umělé inteligence (AI) a datových center AWS. První vlna propouštění začne 26. ledna a bude trvat až do konce května 2026. Amazon potvrdil 14 tisíc zrušených pracovních pozic, ale podle zasvěcených informací se celkový počet zrušených míst může vyšplhat až na 30 tisíc.
Coca-Cola
V zahraničí se snižování počtu zaměstnanců týká i dalších gigantů. Americká společnost Coca‑Cola chystá plánované propouštění jako součást širší reorganizace své korporátní struktury pro rok 2026. Podle veřejně podaného oznámení firma zruší zhruba 75 pracovních míst ve svém hlavním sídle v Atlantě. Propouštění je součástí postupného přeskupení pracovníků, které firma zahájila v roce 2025, s cílem zjednodušit organizační strukturu, snížit náklady a lépe se připravit na budoucí růst a změny v poptávce spotřebitelů. Další škrty v následujících měsících nejsou vyloučeny.
Lufthansa
Německá letecká skupina Lufthansa chystá rozsáhlé propouštění jako součást svého restrukturalizačního programu zaměřeného na snížení nákladů a zvýšení efektivity. Skupina, která aktuálně zaměstnává přibližně 103 tisíc lidí, plánuje v následujících letech, včetně letošního roku, snížit počet administrativních pracovních míst zhruba o 20 procent, což podle odhadů odpovídá asi 3 000 až 4 000 pozic v rámci přibližně 15 tisícové administrativní síly. Škrty se dotknou výhradně kancelářských a podpůrných rolí, zatímco operativní personál jako piloti či technici by měl zůstat nedotčen. Propouštění má probíhat postupně až do roku 2030.
MAN
Německý výrobce nákladních automobilů MAN, patřící pod koncern Volkswagen, oznámil, že v následujících deseti letech zruší v Německu přibližně 2 300 pracovních míst. Tato redukce odpovídá zhruba 20 procentům jeho německé pracovní síly a bude probíhat postupně do roku 2030 jako reakce na slabou poptávku po těžkých vozidlech, vysoké výrobní náklady a tlak konkurence. Firma zároveň částečně přesouvá výrobu do nižších nákladových lokalit jako je Polsko. Zaměstnavatel chce spoléhat především na dobrovolné odchody, například formou předčasných odchodů do důchodu, a na přirozenou fluktuaci. Nejvíce pracovních míst je ohroženo v závodech v Mnichově, Salzgitteru a Norimberku.
HP
Americký výrobce počítačů HP plánuje do roku 2028 propustit až 6 000 lidí, což představuje zhruba 10 procent jeho pracovní síly. Propouštění je součástí snahy o zefektivnění provozu a zavádění umělé inteligence (AI), přičemž se dotkne především týmů zaměřených na vývoj produktů, interní provoz a zákaznickou podporu. Firma očekává, že tento krok přinese úspory ve výši 1 miliardy dolarů během následujících tří let. Tento krok je součástí širší strategie na zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti a ziskovosti společnosti.