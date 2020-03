Spotify mění strategii. Nově chce peníze i od hudebníků | E15.cz

Lepší propojení posluchače s hudebníkem. To si slibuje od nové strategie hudební streamovací služba Spotify, která byla dosud živena reklamou a posluchači, kteří si službu předpláceli. Spotify nyní žádá peníze přímo od hudebníků a nahrávacích společností za to, že jejich písně budou na lepších pozicích a zacílí na více lidí.

Zvyšující se popularita placeného hudebního streamování, které nabízí například Spotify nebo Apple Music, změnila podle odborníků hudební trh. Opět totiž přiměl zákazníky za hudbu platit a výrazně se tak zlepšila pozice nahrávacích společností. A Spotify, kterého investoři tlačí do vyšších zisků z reklamy, nyní chce něco na oplátku, píše agentura Bloomberg.

Spotify potřebuje podle analytika Marka Mulligana z Media Research více zdrojů příjmů a vymyslet nové způsoby, jak dosáhnout vyšších provozních marží. Od hudebníků a nahrávacích společností nyní požaduje peníze za to, že jejich písně budou upřednostněné před jinými, případně budou automaticky vloženy mezi jiné písně, které zrovna uživatel poslouchá. Sponzorované příspěvky zavedla řada dalších internetových firem, od sociálních sítí po vyhledávače.

Spotify už v minulosti přiměl několik umělců jako Justina Biebera nebo Lil Waynea, aby používali nástroj Marquee. Ten posílá notifikaci fanouškům pokaždé, když zpěváci zveřejní novou píseň nebo album. Za takovou notifikaci musí nahrávací společnost nebo umělec zaplatit nejméně pět tisíc dolarů. Spotify také zvažuje, že bude umělcům a nahrávacím společnostem prodávat data o chování uživatelů aplikace.

Oznámení novinky může podle agentury Bloomberg způsobit potíže v současných jednáních mezi Spotify a nahrávacími společnostmi o dlouhodobých autorských právech na hudbu. Velké nahrávací společnosti totiž profitují z každé přehrané písně, za kterou musí Spotify zaplatit licenční poplatek. Nahrávacím společnostem se tak může vrátit část peněz, které zaplatí za sponzoring písní, což není pro Spotify tolik výnosné. O nastavení vztahů se nyní diskutuje.

Spotify ale potřebuje podle odborníků zvýšit tržby z reklamy. „Museli se opakovaně omlouvat investorům za špatné výsledky,“ říká Mulligan. Přestože má Spotify více než 270 milionů uživatelů, jeho tržby z reklamy se zdaleka nevyrovnají konkurenci. Za rok získala firma z reklamy 678 milionů dolarů, což je méně, než kolik vydělá sociální síť Twitter za čtvrtletí.

Spotify utržil v loňském roce 6,1 miliardy dolarů, a to především díky 120 milionům předplatitelů. Většinu peněz však firma podle Bloombergu posílá ve formě licenčních poplatků zpět hudebnímu průmyslu.

Vyšší tržby si nyní Spotify slibuje také od podcastů, do kterých investuje stovky milionů dolarů. To znervózňuje hudební průmysl, protože to zasahuje do přehrávání hudby.