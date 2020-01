Spotify jedná o převzetí vydavatelství The Ringer | E15.cz

Lídr digitálního audio trhu Spotify se snaží dál posilovat na poli podcastů. Poté, co firma loni v rekordní transakci koupila vydavatele audiopořadů Gimlet Media, jedná nyní o převzetí podobně zaměřeného vydavatelství The Ringer.

Jednání jsou v počáteční fázi, píše deník The Wall Street Journal (WSJ), a výsledkem nemusí být dohoda o převzetí. Sportovní a pop-kulturní vydavatelství The Ringer každopádně zapadá do snahy Spotify posílit v oblasti mluveného slova. The Ringer vysílá více než třicet podcastů, které navíc generují přes 30 procent jeho příjmů. Uživatelé Ringeru si každý měsíc stáhnou více než sto milionů pořadů.

Spotify je nyní mezi posluchači podcastů prostřednictvím aplikací volbou číslo dvě. Podle údajů Bussines Insider Intelligence se ve Spotify přehraje deset procent všech podcastů spuštěných v aplikaci, jednička trhu Apple Podcasts ale má s 63 procenty výrazný náskok.

Už v loňském roce Spotify do podcastů mohutně investovalo. Kromě Gimletu získalo také podcastové studio Parcast a platformu pro tvůrce podcastů Anchor. Celkem Spotify na nákupech utratilo více než 400 milionů dolarů.

Na rozdíl od řady jiných služeb umí The Ringer na podcastech vydělávat. Příslušná divize vydavatelství utržila podle nejnovějších dostupných údajů z roku 2018 asi 15 milionů dolarů a hospodaření skončilo kladným výsledkem, píše WSJ.

The Ringer založil Bill Simmons, tehdejší populární moderátor americké sportovní televizní stanice ESPN. Spotify již nyní s The Ringer spolupracuje na pořadu The Hottest Take, který je dostupný jen uživatelům streamovací platformy. Loni se show dostala do desítky nejlepších podcastů podle magazínu Vulture.

Z možné změny majitele nejsou vůbec nadšení zaměstnanci The Ringer. Vydavatelství se totiž nevěnuje zdaleka jen audio tvorbě a odboráři se obávají, jaký bude osud zbytku společnosti. „Doufáme, že jakýkoli budoucí prodej firmy ocení i jejich význam a bude ctít dohody, kterých jsem dosáhly u jednacího stolu od srpnového uznání naších odborů,“ uvedla organizace Ringer Union. Odbory již vedení vydavatelství vyzvaly, aby o jednáních komunikovaly se zaměstnanci, zatím ale nedostaly žádnou odpověď, napsal The Washington Post.