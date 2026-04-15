Strnad údajně jedná s PPF o koupi slovenské televize Markíza
- Server IntelliNews píše, že Michal Strnad jedná s PPF o možné koupi Markízy a probíhá due diligence.
- Strnadova skupina CSG zájem popřela, zároveň ale nevyloučila, že Strnad může jednat jako soukromý investor.
- Případný prodej by na Slovensku otevřel debatu o vlivu zbrojaře s vazbami na stát na nejsledovanější televizi.
Majitel zbrojařské skupiny CSG Michal Strnad je podle serveru IntelliNews v jednání s investiční skupinou PPF o možné koupi televize Markíza. Server s odkazem na zdroj obeznámený s transakcí uvedl, že obě strany už pracují na due diligence.
CSG oficiálně zájem odmítá. „CSG neusiluje o akvizici žádných mediálních aktivit,“ řekl pro server mluvčí skupiny Andrej Čírtek. Zároveň ale přímo nevyloučil, že by Strnad mohl jednat jako soukromý investor. „Pan Michal Strnad dlouhodobě veřejně nekomentuje své osobní ani investiční aktivity, které se přímo netýkají CSG,“ dodal.
PPF drží Markízu přes skupinu CME, kterou převzala v roce 2020. Přes ni kontroluje desítky televizních kanálů v několika zemích regionu. Šéf komunikace PPF Leoš Rousek serveru IntelliNews řekl, že skupina „nekomentuje tržní spekulace“ a že média pro ni zůstávají klíčovým segmentem.
Citlivé vlastnictví Markízy
Možný prodej Markízy by na Slovensku vyvolal citlivou debatu. Televize patří k nejvlivnějším médiím v zemi a otázka, kdo ji ovládá, je v tamním politickém prostředí mimořádně citlivá. „Z hlediska systému není správné, aby konglomerát s tak významnými aktivitami ve slovenském zbrojním průmyslu a kontakty na vládu vlastnil velkou televizi,“ řekl pro IntelliNews novinář Ivan Štulajter, který přispívá do Denníku N. Podle něj by případná změna vlastníka znamenala spíš posun „od špatného k horšímu“ než cestu k objektivnějšímu zpravodajství.
Podobně mluvila pro server i investigativní novinářka Eva Mihočková z organizace Zastavme korupciu. Připomněla, že zkušenost Slovenska se soukromými vlastníky médií není příliš dobrá. Upozornila i na loňský odchod moderátora Michala Kovačiče z Markízy poté, co PPF po návratu Roberta Fica k moci dosadila do televize nové vedení.
Právě situace kolem Markízy loni přerostla až ve stávkovou pohotovost redakce. Důvodem bylo zastavení politického pořadu Na telo poté, co Kovačič ve vysílání bez souhlasu vedení varoval před „orbánizací“ slovenských médií. Aféra poškodila pověst televize i samotné PPF a podle IntelliNews mohla posílit úvahy o odchodu finanční skupiny z tohoto byznysu.
Napojení na vládu
Mediální expertka Marína Urbániková z Masarykovy univerzity varovala, že kontrola nad Markízou znamená i významný mocenský vliv, protože jde o nejsledovanější televizi v zemi. Za riziko označila i to, že případný nový vlastník může být závislý na dobrých vztazích se státem, pokud zároveň čerpá velké veřejné zakázky.
A právě to je případ CSG. Skupina patří mezi významné obranné dodavatele na Slovensku a její společný podnik ZVS Holding loni získal od slovenského ministerstva obrany sedmiletou rámcovou smlouvu v hodnotě 58 miliard eur. CSG navíc letos vstoupila na burzu v Amsterdamu. Podle Euronextu šlo o největší obranné IPO v historii podle objemu i tržní kapitalizace. V posledních týdnech ale akcie firmy oslabují i kvůli kritickým textům v českých a slovenských médiích, které zpochybňují transparentnost nabídky a upozorňují na vazby skupiny na vládu Roberta Fica.
Vedle Markízy vlastní CME na Slovensku ještě další televizní kanály, zpravodajský web TVNoviny.sk a streamovací službu Voyo. Organizace MEMO 98 řadí Markízu spolu s veřejnoprávní STVR ke klíčovým médiím v zemi.