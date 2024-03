Redaktoři slovenské Markízy, kterou vlastní PPF, se bojí o nezávislost televize

Vládní koalice ve složení Směr, Slovenská národní strana (SNS) a Hlas dlouhodobě není spokojená s přístupem slovenských novinářů, už před časem označila Denník N, deník Sme, server Aktuality.sk a televizi Markíza za „nepřátelská média“, se kterými nebude komunikovat. Naopak se koaliční politici už před volební kampaní začali více objevovat v alternativních médiích a tato tendence pokračuje i po převzetí moci od předchozího kabinetu.

Nevraživost vůči mediálnímu mainstreamu vyvrcholila před pár dny, když Ficova vláda představila plán na přeměnu veřejnoprávní RTVS (Rozhlas a televize Slovenska) na Slovenskou televizi a rozhlas (STaR). Výsledkem by měl být větší vliv vládního kabinetu na podobu mediální rady a případné snazší odvolání generálního ředitele celé organizace, čímž by se posílil politický vliv na fungování instituce.

Nyní se ukazuje, že problematické období nezažívá jen veřejnoprávní médium, ale také soukromá Markíza, kterou od roku 2020 ovládá česká finanční skupina PPF. Redaktoři zpravodajství zaslali generálnímu řediteli Peteru Gažíkovi dopis, ve kterému popisují, jak nový ředitel Centra zpravodajství a publicistiky Michal Kratochvíl zasahuje od svého nástupu do jejich tvorby a to ve prospěch vládních koaličních stran. O dopisu zaměstnanců Markízy informoval deník Sme.

Novináři popisují konkrétní momenty, které podle nich nejsou v souladu se směrnicemi společnosti, jež mimo jiné deklarují nestrannost, nezávislost na extrémních zájmech a redakční integritu. „Tyto zásady přirozeně zrcadlí zákonné povinnosti Televize Markíza zabezpečit pro veřejnost, kromě jiného, objektivnost a nestrannost zpravodajských kanálů,“ píší zaměstnanci slovenské televize.

Podle jejich tvrzení měl Kratochvíl v několika případech požadovat zařazení například rozhovoru s vládním politikem do konkrétní reportáže, nebo naopak odstranění její části, která by pro koaliční politiky vyznívala negativně. „Bez souhlasu redaktora dal ze schválené reportáže dodatečně před vysíláním odstranit vládního poslance, který nedokázal vysvětlit své hlasování a před otázkou utíkal,“ píšou v dopisu.

Za „neakceptovatelnou“ novináři Markízy považují událost, kdy se premiér Fico na tiskové konferenci zeptal jednoho z novinářů, jestli „v televizi nedostal instrukce, že se nemá vůbec ptát“, a Markíza na tento incident nijak veřejně nereagovala. „Vzhledem k uvedenému máme vážné obavy o budoucnost a integritu Televizních novin jako lídra na trhu nejen televizního zpravodajství. Tímto vás žádáme o vyřešení situace v redakci a zároveň o veřejnou ochranu před slovními útoky politiků,“ zakončují redaktoři dopis, který označují jako přísně neveřejný.

Slovenský Denník N před pár týdny popsal, jakým způsobem se pod vedením Kratochvíla mění podoba zpravodajství Markízy. Podle informací slovenského listu měl nový ředitel zpravodajství tlačit na to, aby se v Televizních novinách objevovalo méně politických témat a obecně aby docházelo k méně konfrontacím mezi redaktory a politiky vládní koalice.

„Pokud by Markíza potlačila politické zpravodajství v době, kdy na něj útočí vládní politici, mohlo by to být vnímané jako ústupek televize, a to i v případě, že to tak nebylo myšlené,“ shrnuje Denník N. Jinými slovy, posun ve zpravodajství komerční televize od politických témat k odlehčenějším zprávám je přirozený, nicméně pokud se to děje v době, kdy jsou vládní politici v otevřené válce s částí médií a dělají aktivní kroky k jejich oslabení, může to být vnímané jako podlehnutí tlaku vládnoucí garnitury.

Redakční rada společnosti CME, pod kterou TV Markíza spadá, odpověděla Denníku N, že nebude komentovat dohady a spekulativní otázky. „Můžeme vás ale ubezpečit, že redakce Markízy, stejně jako všechny ostatní redakce televizí pod CME, se řídí zásadními redakčními pravidly CME. Redakce CME se zavázaly dodržovat etická a profesionální novinářská pravidla a zásady objektivity, nestrannosti a faktické správnosti,“ uvedl Hans Mahr z redakční rady CME.

Později Denník N také popsal, že Michal Kratochvíl nechtěl, aby v internetovém pořadu Na Tělo plus vystoupil speciální prokurátor Daniel Lipšic na téma změny trestního řádu, která přitom právě jeho pozici ruší. „Lipšic je v Praze červený hadr,“ měl na toto téma prohlásit Kratochvíl.

Důvodem, proč by měla mít Markíza zájem na nekonfliktním vztahu s vládou Roberta Fica, může být podle Denníku N mateřská společnost PPF. „Byznys skupiny PPF zčásti stojí i na státních zakázkách, což by majitele televize mohlo motivovat ke snaze mít dobré vztahy se slovenskou vládou,“ spekuluje slovenské médium. PPF mimo jiné spoluvlastní společnost SkyToll, která provozuje slovenské mýtné brány.