Populární hra Kingdom Come: Deliverance od českého herního studia Warhorse dostala (očekávané) pokračování. Druhý díl nazvaný jednoduše Kingdom Come: Deliverance II. se do prodeje dostane ke konci tohoto roku, oznámilo herní studio.

Šest let vyvíjená novinka navazuje na první díl hry, opět sleduje osud hlavního hrdiny Jindřicha, jako hlavní dějiště pokračování ságy zasazené do prostředí českého vrcholného středověku si tentokrát tvůrci vybrali Kutnou Horu - jedno z nejbohatších středověkých měst Evropy - hráči se však podívají například i do Českého ráje. Z prvního traileru se rovněž zdá, že hráči budou mít k dispozici jako společníka psa - ten byl slibován původně již v prvním díle, ale z technických a produkčních důvodů jej tehdy autoři nakonec „nevyrobili“.

Tvůrci hry s v čele s Danielem Vávrou nastínili, že druhý díl má být příběhově mnohem delší než prvotina. Například samotné videosestřihy mají mít tentokrát celkem kolem pěti hodin, v prvním díle čítaly necelé tři. Ve hře se objeví také nové zbraně, třeba kuše či první ručnice. Autoři hry během představení novinky také upřesnili, že charakter Jindřicha i reakce okolí na něj budou tentokrát do značné míry utvářet sami hráči svými činy. Díky této funkci by hráči měli mít při opakovaném hraní mnohem různorodější herní zážitky.

Prvotina studia Warhorse, Kingdom Come: Deliverance, vyšla v roce 2018 a stala se jedním z nejúspěšnějších videoherních počinů, které v Česku vznikly. Dodnes si na portálu hodnocení her hráči Metacritic skóre 76 procent, na obchodu Steam pak 82 procent. Hned první rok se jí prodaly dva miliony kopií. V únoru letošního roku vývojáři uvedli, že se hry prodalo přes šest milionů kopií. Děj hry se odehrává v Čechách v době panování Václava IV. , jen pár let před začátkem husitských válek. Hudbu k titulu opět složil uznávaný skladatel Jan Valta. Hra běží opět v Cry Engine.

Trailer ke hře Kingdom Come: Deliverance II. • Warhorse Studios/Youtube

Vývojářská společnost Warhorse Studios vznikla v roce 2011 spojením vývojářů Daniela Vávry, Martina Klímy a finančníka Zdeňka Bakaly, který ve firmě držel většinový podíl. V roce 2019 Warhorse koupila firma Koch Media patřící rakouské herní společnosti THQ Nordic.

Obrat českých videoherních studií podle Asociace českých herních vývojářů v roce 2022 dosáhl 7,52 miliardy korun. V odvětví pracovalo v Česku 2634 lidí. Téměř celá videoherní produkce byla závislá na vývozu her do zahraničí. Největšími trhy byly tradičně hlavně USA, následovala Velká Británie, Německo, Francie a Čína.