Summit zahájil bývalý estonský prezident Toomas Hendrik Ilves, který byl u toho, když se z malé pobaltské země stal vzor digitalizace pro ostatní. Ve své keynote hovořil zejména o narůstajícím významu kybernetické bezpečnosti.

Evropská unie podle něj musí prověřovat každý ze svých kroků s ohledem na bezpečnost, především tu kybernetickou. A to se bohužel neděje. Je to samozřejmě otázkou financí, evropský rozpočet na kybernetickou bezpečnost je příliš nízký. Nejde ale jenom vládní úroveň, do kybernetické bezpečnosti by měla investovat i každá firma.

A jako i s jinými věcmi v oblasti technologií nelze vybudovat nový systém a pak jej jen udržovat v chodu. Ke kybernetické bezpečnosti nelze přistupovat jako ke stavbě dálnice, kterou za pomoci velké investice vybudujete a pak ji s relativně malými každoročními náklady udržujete. „Pokud si koupíte iPhone a necháte si ho dlouhé roky, bude vám k ničemu," prohlásil Ilves. Investice do kybernetické bezpečnosti musí být tak vysoké, aby zajistily, že bude zabezpečení stále na vysoké úrovni.

Ilves se dotkl i oblasti umělé inteligence. S AI podle něj přijde stejně velká změna, jakou přinesl před 35 lety internet. Od roku 1993 žijeme v úplně jiném světě, a to díky internetu. A vedle pozitiv to přináší i nebezpečí jako deep fake videa. Co se stane, když se objeví falešné video vysoce postaveného politika, jak přijímá úplatek?