Saylor o názoru, že je bitcoin a Strategy Ponziho schéma

„Je to podobné, jako když developeři na Manhattanu vydávají další a další dluhopisy na rozvoj svého byznysu pokaždé, když hodnota jejich nemovitostí vzroste. To je důvod, proč jsou budovy v New Yorku tak vysoké, děje se to už 350 let. Nazval bych to ekonomikou.“

Na loňském ročníku BTC Prague Saylor použil v podobném kontextu přirovnání bitcoinu, kterého nikdy nemůže existovat více než 21 milionů jednotek, k pozemkům v Miami. Tedy v atraktivní lokalitě se vzácným zastavitelným prostorem. Podobné Saylorovy úvahy ale předpokládají, že New York City i Miami ještě dlouhou dobu budou lákavá místa k žití. Stejně jako že po bitcoinu bude existovat dostatečná poptávka.