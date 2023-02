Tchaj-wan chce v Česku postavit čipové centrum. Firmy jsou proti, bojí se přetahování lidí | E15.cz

V Česku se začal rodit plán na vytvoření mezinárodního centra pro návrh špičkových čipů. Podle informací deníku E15 se na jeho vybudování chce podílet Tchaj-wan, který je díky společnostem jako TSMC největším výrobcem čipů na světě. Tchajwanská vláda by do projektu mohla dát vyšší stovky milionů korun. Projekt ale naráží na odpor společností, které už v Česku čipy navrhují. Bojí se totiž, že by jim Tchajwanci mohli odlákat už tak nedostatkové odborníky.