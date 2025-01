Z TikToku se stal fenomén, který už přerostl škatulku nevinné internetové zábavy. Pitvoří se na něm Donald Trump i čeští politici, učitelé na něm čerpají inspiraci do výuky, e-shopy jej používají jako další prodejní kanál, mladá generace si z něj dělá náhradu googlování a teď by se mohli o část byznysu TikToku přetahovat i američtí miliardáři v čele s Elonem Muskem. Další dny napoví, jaká budoucnost na západních trzích čeká na sociální síť osočovanou z napojená na Peking.

Nejbližší dny budou pro TikTok hodně turbulentní. Pokud se její provozovatel Bytedance nedohodne s novým investorem na převzetí svých aktivit v USA, už za pět dní má platit zákaz TikToku na americkém trhu. Přesněji řečeno zákaz jeho nabízení na platformách typu App Store nebo Google Play určených ke stahování aplikací.

Bytedance sice proti omezení bojuje právní cestou, americký nejvyšší soud se ale zatím spíše kloní k zachování omezení. I proto podle zdrojů Bloombergu Peking zvažuje pro něj krajní a rozhodně ne preferovanou variantu, že by americkou verzi TikToku převzal Elon Musk. To je ale jen jedním ze scénářů možného vývoje kolem TikToku.

Jak Trump může pomoci zachovat současný stav

Nastupující americký prezident, na jehož inauguraci dojde den po začátku platnosti zákazu aplikace, ale dává najevo, že se jej bude snažit zvrátit. A to navzdory tomu, že to byl sám Trump, který se během svého prvního prezidentského působení snažil sociální síť podezřelou z napojení na čínskou vládu zakázat. Nyní se ale na vlastní sociální síti Truth Social Trump chlubí statistikami úspěšnosti tiktokového obsahu na téma vlastní osoby.

Jak upozornil web Forbesu, americký prezident má pravomoc pozastavit platnost zákazu na 90 dní v případě, že budou ze strany Bytedance patrné aktivní kroky k vydělení amerických aktivit TikToku.

Trump by mohl zákaz pozastavit nehledě na to, zda proces divestice opravdu začne, pak by ale jeho krok byl právně napadnutelný. Stejnou logikou by mohl americký prezident prostě jen konstatovat, že působení TikToku je v souladu s americkými zákony, aniž by se na fungování sítě reálně něco změnilo. Její zákaz by nicméně mohlo spolehlivě zvrátit případné hlasování v Kongresu.

Vykuchání TikToku novými investory

Zpráva Bloombergu ale podnítila úvahy nad tím, že by TikTok mohl přejít do amerických rukou. Mezi zájemce patří například americký miliardář a investor Frank McCourt, který je mimo jiné i majitelem fotbalového klubu Olympique de Marseille. Rád by TikTok převzal společně s byznysmenem Kevinem O’Learym, známým z americké podnikatelské reality show Shark Tank.

Aktivity TikToku v USA by si tito zájemci údajně cenili na zhruba 20 miliard dolarů s tím, že by sociální síť převzali bez její klíčové ingredience: algoritmu, který uživatelům vybírá, jaká videa by se jim mohla nejvíce líbit. Mezi další možné zájemce o TikTok patří podle webu The Information bývalý šéf videoherní firmy Activision Blizzard Bobby Kotick.

ByteDance si převede uživatele jinam

Nejistota kolem dalšího působení TikToku na americkém trhu vede podle agentury Bloomberg k částečnému odlivu uživatelů sítě. Údaje o nejstahovanějších aplikacích pro iPhone v USA ale naznačují, že se dosavadní „tiktokeři“ zhusta jen přesouvají na další sítě s možnou vazbou na Peking. Jednou z takových aplikací je Lemon8, vlastněná rovněž společností Bytedance. Ta alternativní sociální síť dokonce propaguje přímo na TikToku. Z pohledu Bytedance by teoreticky mohl nastat příznivý scénář, kdy by mateřská firma odlákala uživatele z jedné svojí platformy na druhou.

Ze současné nejistoty kolem TikToku ale podobně jako Lemon8 těží i platforma Xiaohongshu, kterou Bloomberg popisuje jako čínskou obdobu Instagramu. Síť má kapitálovou podporu čínských investičních a technologických gigantů jako Alibaba nebo Tencent. Ani případné vymazání TikToku z amerického trhu proto nemusí znamenat, že v USA přestane být aktuální téma čínského vlivu v digitální komunikaci.