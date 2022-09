TikTok místo Googlu. Mladí hledají autentické tipy na čínské síti  | E15.cz

TikTok proniká do další sféry života lidí, čím dál více je využíván jako vyhledávač. Staromódní rozhraní Googlu zkrátka už nestačí. Mladí uživatelé chtějí více interaktivní a obrazový obsah i při vybírání restaurace. Má to ovšem svá rizika. Právě čtete nové vydání Technoverse Newsletteru, ve kterém se každý týden věnujeme aktuálním technologickým trendům z Česka i ze světa. Chcete, aby vám každé úterý chodil do e-mailové schránky? Zde se můžete přihlásit k odběru.

Na TikToku už dávno nenajdeme jen infantilní tanečky a nepochopitelné výzvy. Čínská sociální síť se čím dál tím více skloňuje jako vyhledávač moderního typu, který ohrožuje dosavadního hegemona na tomto poli – americký Google. Často se ovšem zapomíná, že TikTok má velký problém s dezinformacemi, a to často u důležitých témat, jako jsou válka na Ukrajině nebo pandemie.

„Až 40 procent mladých lidí hledá doporučení podniku na oběd na TikToku nebo Instagramu, nikoli na vyhledávači nebo na Google Maps,“ uvedl před pár měsíci viceprezident Googlu Prabhakar Raghavan. Popsal tak stále sílící fenomén.

Vyhledávání na Googlu připomíná starý, dobře opečovávaný dům obrostlý břečťanem, přes jehož malá okna je vidět jen omezenou část venkovního prostoru. TikTok by se naopak dal popsat jako praktická moderní stavba s čistou fasádou a velkými okny, do které proudí spousta přirozeného světa a z níž je vidět na celý svět.

Pro některé typy vyhledávání se hodí vizuální prostředí TikToku více než nudný a praktický vzhled Googlu, tedy za sebou seřazené relevantní odkazy hojně doplněné o reklamní pozice. Právě kvůli faktu, že Google věnuje někdy i polovinu stránky reklamním příspěvkům, ztrácejí výsledky na užitečnosti. Když mladí uživatelé požadují autentické výsledky, jdou pro ně na TikTok.

Skvěle to tak funguje u zmíněných restaurací, ale také u kuchařských receptů nebo tipů na cvičení. TikTok může být užitečný také při hledání míst, která se vyplatí navštívit na dovolené v cizím městě. Zkrátka a jednoduše, výsledky jsou řazeny podle oblíbenosti. Pokud nějaký post získal hodně „srdíček“, objeví se při vyhledávání na prvních místech, což je tak trochu zárukou, že to je kvalitní doporučení.

Naopak mnohem hůře použitelný bývá TikTok při vyhledávání odpovědí na banální otázky. Server The Verge dává za příklad dotazy typu „Kdo byl šestý americký prezident?“ nebo „Jaké počasí bude zítra?“. V těchto případech je TikTok v podstatě nepoužitelný, tradiční vyhledávače jako Google mají navrch.

Pokud se ovšem někdo rozhodne čerpat informace z TikToku, měl by si dávat největší pozor při konzumaci čistě zpravodajského obsahu. Jak opakovaně upozorňuje organizace NewsGuard, na TikToku se objevují hromady dezinformačního materiálu, a to třeba i v případě války na Ukrajině nebo bezpečnosti vakcín proti covidu-19.

Dezinformace se samozřejmě vyskytují i na jiných platformách, ale u tak velkých a důležitých témat si například Google nebo český Seznam dávají bedlivý pozor na to, na jaké informace odkazují. V lepším případě spolupracují s odbornými institucemi, v horším alespoň uživatele upozorňují, že se na tom či onom webu vyskytují dezinformace a konspirační teorie.

Ona velká okna, přes která do moderní stavby proudí spousta světla, trpí také určitými nedostatky – je přes ně vidět až příliš mnoho, někdy i to vyloženě škodlivé. Google, dům s malými okny stíněnými břečťanem, v důležitých případech více kontroluje, co pronikne k uživatelům. Není to sice ideální řešení, ale v případě, kdy se jedná o dominantní nástroj v oblasti distribuce informací, je určitá kontrola nezbytná.

TikTok tak může být v mnoha případech užitečný a jeho obliba bude zřejmě třeba v případě gastronomie výrazně růst. Univerzálním vyhledávačem však zatím není. Neznamená to nicméně, že by Google a spol. mohly být v klidu, naopak by měly pracovat na tom, aby se přizpůsobily novým zvykům mladých uživatelů. Jinak jim ujede vlak.

Výběr z internetu 🌍

Peníze pro tvůrce krátkých videí. YouTube formát Shorts, v podstatě napodobenina TikToku a jeho krátkých videí, získává větší pozornost. Vedení videoportálu rozhodlo, že se s tvůrci, kteří tvoří krátká videa, rozdělí o zisky z reklam. Konkrétně by to mělo být až 45 procent z příjmů. YouTube tím chce vytvořit dlouhodobě udržitelné řešení, které by motivovalo tvůrce vytvářet obsah pro Shorts formát.

Obliba samoobslužných pokladen. Zatímco před pandemií v amerických supermarketech proběhlo osmnáct procent transakcí u samoobslužných pokladen, nyní je to už třicet procent. Navzdory tomu, že se snad žádnému z obchodů nepodařilo najít optimální řešení, počet samoobslužných pokladen v obchodech stále přibývá.

Srážka s asteroidem. NASA vyslala do vesmíru kosmickou loď za 200 milionů dolarů, přes pět miliard korun, kterou záměrně navedla přímo na Dimorphos, měsíček, který obíhá 780 metrů kolem velké planetky Didymos. Americká kosmická agentura tak chce zjistit, jak by případně v budoucnu mohla zabránit drtivé srážce vesmírného tělesa se Zemí. „Mise má dvě části. První je o srážce s asteroidem, druhá o sledování následků,“ uvedla pro server The Verge Elena Adams, která se na misi podílí.

Příliš důvěryhodná AI. S uměle vytvořeným obsahem bude mít lidstvo ještě spoustu potíží. Nový výzkum ukazuje, že lidé mají problém s rozlišením skutečných lidí a uměle vygenerovaných obličejů. Ještě znepokojivější však je, jak naznačuje studie, že pro respondenty jsou uměle vytvořené obličeje důvěryhodnější než obličeje skutečných lidí.