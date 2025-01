Z TikToku se stal fenomén, který už přerostl škatulku nevinné internetové zábavy. Pitvoří se na něm Donald Trump i čeští politici, učitelé na něm čerpají inspiraci do výuky, e-shopy jej používají jako další prodejní kanál a mladá generace si z něj dělá náhradu googlování. Další dny napoví, jaká budoucnost na západních trzích čeká na sociální síť společnosti ByteDance osočovanou z napojení na Peking.

Proč je postoj USA k TikToku důležitý pro světový byznys?

Spojené státy ještě nikdy nezakázaly žádnou významnou sociální síť. Pokud by tak učinily, následovat by mohly odvetné restrikce vůči americkým platformám ze strany ostatních států. Právě technologické společnosti z USA jsou v odvětví digitálních platforem světovým hegemonem, například v Číně je ale jejich byznys omezen už nyní.

Situaci s TikTokem by chtěl využít k pomyslnému narovnání poměrů například podnikatel a Trumpův poradce Elon Musk. „Dlouhodobě jsem proti zákazu TikToku, protože takové opatření jde proti principům svobody slova. Současná situace, kdy TikTok může v USA fungovat, zatímco síť X v Číně nikoliv, je nerovnovážná. Něco se musí změnit,“ napsal na vlastní síť X Musk.

STATEMENT FROM TIKTOK:



In agreement with our service providers, TikTok is in the process of restoring service. We thank President Trump for providing the necessary clarity and assurance to our service providers that they will face no penalties providing TikTok to over 170… — TikTok Policy (@TikTokPolicy) January 19, 2025

Jak Trump pomůže TikToku?

Nastupující americký prezident dal opakovaně najevo, že se bude snažit opatření předchozí administrativy zvrátit. A to navzdory tomu, že to byl sám Trump, který se během svého prvního prezidentského působení snažil sociální síť, podezřelou z napojení na čínskou vládu, zakázat. Nyní se ale na vlastní sociální síti Truth Social Trump chlubí statistikami úspěšnosti tiktokového obsahu na téma vlastní osoby.

Jak upozornil web Forbesu, americký prezident má pravomoc pozastavit platnost zákazu na 90 dní v případě, že budou ze strany ByteDance patrné aktivní kroky k vydělení amerických aktivit TikToku.

Trump by mohl zákaz pozastavit nehledě na to, zda proces divestice opravdu začne, pak by ale jeho krok byl právně napadnutelný. Stejnou logikou by mohl americký prezident prostě jen konstatovat, že působení TikToku je v souladu s americkými zákony, aniž by se na fungování sítě reálně něco změnilo. Její zákaz by nicméně mohlo spolehlivě zvrátit případné hlasování v Kongresu. Trump však dodává, že by chtěl, aby USA měly ve společném podniku vlastnícím tuto síť v zemi podíl 50 procent.

Hrozí vykuchání TikToku novými investory?

To podněcuje úvahy nad tím, že by TikTok mohl alespoň z poloviny přejít do amerických rukou. Mezi zájemce patří například americký miliardář a investor Frank McCourt, který je mimo jiné i majitelem fotbalového klubu Olympique de Marseille. Rád by TikTok převzal společně s byznysmenem Kevinem O’Learym, známým z americké podnikatelské reality show Shark Tank.

Aktivity TikToku v USA by si tito zájemci údajně cenili na zhruba 20 miliard dolarů s tím, že by sociální síť převzali bez její klíčové ingredience: algoritmu, který uživatelům vybírá, jaká videa by se jim mohla nejvíce líbit. Mezi další možné zájemce o TikTok patří podle webu The Information bývalý šéf videoherní firmy Activision Blizzard Bobby Kotick.

Příklad Trumpova obsahu na TikToku:

Peking také podle spekulací médií jednal o prodeji amerických aktivit TikToku miliardáři Elonu Muskovi. Ve hře ale mohou být i další zájemce. Společnost Perplexity AI, která zkouší nahradit „googlování“ pomocí konverzačních robotů podobných ChatGPT, podle informací CNBC předložila v sobotu ByteDance nabídku na svoji fúzi s TikTokem.

Proč chtěly USA zakázat TikTok?

Důvody jsou bezpečnostního charakteru pramenící z možného napojení matky TikToku, společnosti ByteDance, na čínskou vládu. To by s sebou neslo riziko například v podobě ovlivňování nálad americké veřejnosti ze strany Pekingu nebo masivního shromažďování potenciálně citlivých osobních dat občanů USA v Číně.

ByteDance založili roku 2012 v Pekingu Čang I-ming a Liang Žu-po během svých univerzitních studií. Provozovatel TikToku a dalších sociálních sítí je soukromou firmou a 60procentní podíl v ní mají institucionální investoři, jako je BlackRock a General Atlantic. Zakladatelé vlastní ve firmě 20 procent, zbývajících 20 procent vlastní zaměstnanci. TikTok na území Číny nikdy nefungoval, na tamním trhu běží jeho sesterská aplikace Douyin.

Vyplatí se TikToku zůstávat v USA?

Jak upozorňuje pro e15 konzultant a analytik Ondřej Malý, globální tržby Bytedance experti odhadují na zhruba 150 miliard dolarů. Na trh USA z toho připadá méně než desetina. A je otázkou, za jak významný Bytedance tento podíl považuje.

„Prodej TikToku tak, aby to uspokojilo literu zákona, by znamenalo nutnost odprodat nebo odevzdat samotný algoritmus. To by byla naprostá byznysová kapitulace, kterou by si navíc Bytedance vytvořil reálnou budoucí konkurenci na všech dalších trzích mimo Čínu,“ uvádí Malý. Podle jeho názoru proto dává konec sociální sítě na americkém trhu daleko větší logiku, než odprodání tamních aktivit.

Jaké jsou alternativy TikToku?

Nejistota kolem dalšího působení TikToku na americkém trhu vedla podle agentury Bloomberg k částečnému odlivu uživatelů sítě. Údaje o nejstahovanějších aplikacích pro iPhone v USA ale naznačují, že se dosavadní „tiktokeři“ jen zhusta přesouvali na další sítě s možnou vazbou na Peking. Jednou z takových aplikací byla Lemon8, vlastněná rovněž společností ByteDance. Ta alternativní sociální síť dokonce propaguje přímo na TikToku. Jak ale informoval server The Verge, americkým uživatelům v neděli přestal fungovat i Lemon8 a není jasné, kdy a zda by jim byla služba opět dostupná.

Formát příspěvků na TikToku, tedy kraťoučká videa s hudebním podkresem, ale ve stále větší míře nabízejí i americké digitální platformy. Formát okopírovala Meta pro svou síť Instagram, velký prostor mu věnuje i největší videoportál na světě YouTube.