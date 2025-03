Trump zrušil své rozhodnutí ukončit financování Rádia Svobodná Evropa

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa zrušila své předchozí rozhodnutí ukončit financování Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda (RFE/RL) ve snaze ukončit soudní spor v této věci, píše list The Independent s odkazem na dopis, který Agentura Spojených států pro globální média (USAGM) poslala vedení stanice. Stalo se tak krátce poté, co americký soud předběžným opatřením pozastavil snahu americké administrativy ukončit financování stanice, která sídlí v Praze.

Rádio míní, že nemůže přijít o peníze, které pro něj už pro letošní fiskální rok vyčlenil Kongres, protože by to porušilo federální zákony, a proto postup administrativy napadlo soudně. Soud v úterý věc pozastavil, vedení USAGM podle soudce nemůže „jednou větou, která prakticky neobsahuje žádné vysvětlení, donutit RFE/RL k uzavření – ani když jim to nařídil prezident“.

Kari Lakeová, poradkyně amerického prezidenta Donalda Trumpa při USAGM, nyní v dopise šéfovi RFE/RL Steveovi Capusovi uvedla, že USAGM „zrušila“ své předchozí vyrozumění o ukončení grantové dohody, a Rádio Svobodná Evropa tak bude prozatím nadále dostávat federální finanční prostředky.

Zástupci stanice dnes vývoj pro ČTK odmítli bezprostředně komentovat s tím, že se své vyjádření poskytnou později.

„Tímto zrušením není dotčena pravomoc USAGM ukončit grant k pozdějšímu datu, pokud by usoudila, že takové ukončení je podle platných právních předpisů vhodné,“ dodala Lakeová.

Kromě dopisu do RFE/RL Lakeová také odpověděla soudu na žalobu podanou ze strany rádia, v níž ve snaze věc urovnat soudu oznámila, že rozhodnutí USAGM o ukončení financování stanice bylo staženo.

Soudce v úterním předběžném rozhodnutí také uvedl, že USAGM při rozhodnutí o stažení grantu pro RFE/RL, který na provoz stanice již vyčlenil Kongres, jednala svévolně a že by její kroky rozhlasové stanici způsobily „nenapravitelnou újmu“.