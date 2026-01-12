Tržní hodnota Alphabetu po oznámení dohody s Applem poprvé překročila čtyři biliony dolarů
- Tržní hodnota Alphabetu poprvé překročila čtyři biliony dolarů poté, co Apple oznámil spolupráci s Googlem v oblasti umělé inteligence.
- Apple uzavřel s Googlem víceletou dohodu a chce využívat modely Gemini i cloudovou infrastrukturu Googlu pro své budoucí AI systémy, včetně Siri.
- Zpráva posílila akcie obou firem a potvrdila, že umělá inteligence dál výrazně ovlivňuje technologické trhy.
Tržní hodnota technologické společnosti Alphabet dnes poprvé v historii přesáhla čtyři biliony dolarů (83 bilionů korun). Stalo se tak poté, co Apple oznámil, že bude na poli umělé inteligence (AI) spolupracovat s dceřinou firmou Alphabetu, společností Google.
Apple a Google se dohodly na víceleté spolupráci. Podle serveru CNBCse bude opírat o modely Gemini a cloudovou technologii Googlu pro budoucí základní modely Applu.
„Po pečlivém zvážení jsme dospěli k závěru, že technologie společnosti Google poskytuje nejvhodnější základ pro modely Apple Foundation Models a těšíme se na inovativní nové možnosti, které našim uživatelům přinese,“ uvedl Apple.
Agentura Bloomberg v srpnu napsala, že Apple vede předběžné jednání s Googlem o použití přizpůsobeného modelu AI asistenta Gemini pro novou verzi Siri chystanou na tento rok. Siri je hlasový asistent, který je zabudovaný do iPhonů, iPadů, Maců, Apple Watch a dalších zařízení od Applu, zatím není dostupný v češtině.
Dnešní zpráva posílila akcie obou technologických gigantů. Tržní hodnota Alphabetu přitom už minulý týden překonala Apple.
Od spuštění chatbota umělé inteligence ChatGPT od OpenAI na konci roku 2022 zachvátila akciové trhy horečka kolem AI. Miliardy dolarů utrácejí za další AI produkty a nástroje pro své zákazníky velké technologické společnosti jako je Amazon, Meta nebo Microsoft. Apple se zatím většinu času držel stranou.