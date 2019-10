Tuzemští operátoři nabízí výhodnější balíčky. Česká mobilní data přesto dál patří k nejdražším | E15.cz

Telekomunikační trh v Česku se za poslední měsíce posunul k lepším nabídkám dat v tarifech všech operátorů. Vyplývá to z analýzy společnosti Rewheel, která porovnávala ceny operátorů v Česku a v dalších zemích Evropské unie a OECD. V omezených tarifech, které jsou nejrozšířenější, však Česko dál patří k nejdražším.

„Operátoři v Česku stále neposkytují jednoduchou, transparentní nabídku s rozumným objemem dat i u nižších tarifů. To se musí změnit a my pro to děláme maximum. Například se již uvolňují potřebné kmitočty pro rychlý mobilní internet 5G,“ říká ministr průmyslu Karel Havlíček.

Z analýzy Rewheel vyplývá, že se více dat stalo součástí tarifu s neomezeným voláním, ale při porovnání tarifů za 20, 30 nebo 40 eur Česko dále zůstává na chvostu. Například za třicet eur si zákazník v Česku může pořídit nanejvýš čtyři gigabajty, v Estonsku nebo ve Švýcarsku by za to měl neomezená data. V dubnu tak Česká republika zaujímala 39. místo mezi 41 porovnávanými státy, v září si polepšila o dvě příčky.

Tuzemští mobilní operátoři přesto kritiku odmítají. „Od poloviny září jsme výrazně zvýšili data ve vylepšených tarifech s neomezeným voláním. Do jednoho z tarifů jsme přidali více než dvojnásobek dat a v dalším jsme objem dat dokonce zpětinásobili na šedesát gigabajtů. Zákazníkům jsme tak nabídli nejnižší cenu za gigabajt,“ uvedla Lucie Jungmannová, mluvčí mobilního operátora O2.

Závěry studie nechtěl komentovat T-Mobile. „Z výsledků není patrné, jakou metodiku agentura Rewheel použila, komentovat uváděná data se proto neodvažujeme. O aktuální nabídce si klienti mohou udělat plnou představu z našich stránek,“ sdělila ke studii mluvčí T-Mobile ČR Martina Kemrová.

Od dubna 2020 se postavení zákazníků vůči operátorům opět posílí, což by podle odborníků mohlo vést k dalšímu cenovému poklesu. V platnost vstoupí novela zákona o elektronických komunikacích, čímž se výrazně zjednoduší přechod ke konkurentovi. Ministerstvo průmyslu a obchodu chce navíc v tlaku na operátory pokračovat.