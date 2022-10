Twitter se dohodl s Muskem na odložení jeho výpovědi. Ve hře je konec celého soudního sporu | E15.cz

Miliardář Elon Musk a americká internetová společnost Twitter se dohodli, že odloží Muskovu na dnes plánovanou výpověď u soudu. V příštích dnech by mohli dosáhnout dohody o ukončení svého soudního sporu, uvádějí zdroje agentury Reuters. To by nejbohatšímu muži na světě umožnilo odkoupit provozovatele sociální sítě, za kterého v pondělí nabídl původně dohodnou cenu 44 miliard dolarů (zhruba 1,1 bilionu korun), pokud Twitter upustí od soudního sporu.