Pavel Tykač zvažuje koupi vydavatelství Mafra | e15.cz

O možném přeskupení sil na mediálním trhu se psalo už loni v prosinci. V průběhu prezidentských voleb pak server Forbes přišel s informací, že Andrej Babiš – současný beneficient koncernu – skutečně projevil zájem vydavatelství prodat.

Nyní jsou alespoň z veřejného hlediska jednání zase o kus dál. „Ano, jednání probíhají, ale rozhodně nejsou u konce a ani si nemyslím, že už jsme ve fázi, že by prodávající jednal výlučně s námi,“ sdělil E15 Tykač.

Důvod, proč se o Mafru zajímá, je podle něj skutečnost, že je momentálně na prodej. „Ta nabídka se objevila. Aktuálně se díváme, jestli to je pro nás zajímavé, za jakou cenu a podobně. Víc se k tomu budeme moci vyjádřit až poté, kdy případně získáme exkluzivitu. Jinak je to podle mě předčasné,“ uzavřel téma Tykač.

V podobném duchu se Tykač vyjádřil v úterý i pro Český rozhlas, který s informací přišel jako první. „Roli hraje i můj pohled na to, že vlastnictví médií je také o zodpovědnosti. Proto by jejich majitelem měl být jen ten, kdo je nebude chtít využívat způsobem, který by nebyl v zájmu Česka,“ sdělil.

Mezi zájemci o mediální skupinu se minimálně v minulosti objevili ještě čtvrtý nejbohatší Čech Daniel Křetínský (spolumajitel vydavatele deníku E15 – pozn. red.) a zbrojař Michal Strnad. Zda zůstávají ve hře, se E15 nepodařilo potvrdit. Mediální zástupci obou miliardářů spekulace nechtěli jakkoliv komentovat.

Samotný Agrofert zatím zůstává také zdrženlivý. „Jsme oslovováni různými zájemci o koupi našich společností, průběhy těchto jednání ani spekulace trhu nekomentujeme,“ sdělil mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský.

Andrej Babiš koupil Mafru několik měsíců před sněmovními volbami v roce 2013. Společnost vydává nejstarší český deník Lidové noviny, deník Mladá fronta DNES, na Slovensku Hospodárske noviny a další tituly. Pod značku bylo později začleněno také portfolio časopisů Bauer Media. Mafra provozuje také televizní stanici Óčko a Rádio Impuls. Její součástí jsou i tiskárny Mafraprint v Praze a Olomouci.

Jedním z motivů, proč se mluví o prodeji Mafry a dalších mediálních aktivit skupiny, je podle serveru Echo 24 fakt, že ve sněmovně leží vládní novela zákona o střetu zájmů, která má omezit vlastnictví médií politiky.

Mediální skupina Mafra v roce 2021 podle ČTK snížila ztrátu na 113 milionů korun z předchozích 868 milionů. Obrat společnosti stoupl o jedno procento na 2,69 miliardy korun. Tituly vydavatelství podle průzkumu Media projekt oslovují zhruba 3,2 milionu čtenářů, díky čemuž je Mafra podle počtu čtenářů největším vydavatelstvím v zemi.

