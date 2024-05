Výsledky vyhledávání na Googlu se nyní budou zobrazovat ve formě odpovědí napsaných technologií generativní umělé inteligence (AI) nad odkazy na webové stránky. Je to největší změna ve vyhledávači od jeho vzniku. Služba bude nejprve dostupná v USA, později i v dalších zemích.

Nový systém se testuje již rok a má přinést lepší vyhledávání a větší spokojenost uživatelů, oznámil na konferenci pro vývojáře Google I/O generální ředitel Googlu a jeho mateřské firmy Alphabet Sundar Pichai. Postupně bude rozšiřován do dalších zemí a do konce roku by měl být schopen oslovit více než jednu miliardu lidí.

Google také představil vylepšení svého jazykového modelu Gemini Pro 1.5, který je schopen porozumět obrovskému množství dat. Google toto množství zdvojnásobuje na dva miliony tokenů, což znamená, že AI může potenciálně odpovídat na otázky, když dostane tisíce stránek textu nebo více než hodinu videa v jediném zadání. Tato aktualizace zvyšuje schopnost modelu analyzovat a interpretovat rozsáhlé množství informací.

Google dominuje internetovému vyhledávání natolik, že jeho jméno se stalo synonymem pro proces vyhledávání na internetu. V novém systému nyní nahoře na stránce výsledků vyhledávání dostane uživatel napsanou odpověď na svoji otázku vygenerovanou modelem AI Gemini. Poté může kliknout na návrhy dalších otázek nebo na tradiční odkazy na webové stránky.

Společnosti OpenAI podporovaná Microsoftem v pondělí představila nový model AI nazvaný GPT-4o, který umožňuje jejímu chatovacímu robotovi ChatGPT odpovídat hlasem v reálném čase a být přerušován. To jsou charakteristické znaky realistických hlasových konverzací, které jsou pro hlasové asistenty s AI, jako Google Assistant, náročné.

Analytická společnost Gartner předpovídá, že do roku 2026 klesne objem dotazů adresovaných tradičním vyhledávačům o 25 procent. Podíl vyhledávačů budou snižovat chatboti a asistenti AI, jako ChatGPT.