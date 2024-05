Samotná chytrost nového nástroje by měla být na úrovni GPT-4 Turbo, nebo mírně vyšší, novinkou je tedy opravdu hlavně ona všemodalita a nikoliv generační skok vpřed, co se IQ týče. Není to ještě GPT-5. Slibují to alespoň videoukázky na webu. Jak to bude vypadat v praxi a opět v češtině, ukáže až čas, OpenAI totiž bude GPT-4o pouštět postupně stejně jako všechny předchozí speciality.

Procházka s GPT-4o po Londýně. Video níže ukazuje, jak může nový chatbot posloužit slepému člověku:

My už sice GPT-4o máme i v mobilní aplikaci, zatím to ale funguje úplně stejně jako v dosavadním hlasovém režimu a bez přístupu přímo ke kameře pro real-time analýzu obrazu, jak je to vidět v úvodní ukázce z Londýna a v těch níže. Jsou tedy zjevně šité na míru a oficiální aplikace něco takového přímo neumožňuje.

Kámen, nůžky, papír s GPT-4o:

GPT-4o vidí pejska a je nadšený:

GPT-4o a doučování z matematiky:

Dva GPT-4o si spolu povídají a zpívají:

V tuto chvíli je klíčovou zprávou hlavně příslib OpenAI, že uvolní hromadu funkcí svých modelů do bezplatného režimu. Tím totiž firma se svým ChatGPT přímo útočí na chatboty Microsoft Copilot a Gemini od Googlu, kteří doposud těžili mimo jiné právě z toho, že zdarma nabízeli některé funkce, jejichž analogie v ChatGPT byly k dispozici pouze v placené verzi Plus. I v tomto případě ale počítejte s tím, že to bude nějaký čas trvat.

Součástí nově představených novinek je nakonec i desktopová aplikace ChatGPT pro macOS, díky které bude moci být chatbot později snad i více provázaný se systémem. OpenAI se tedy pokusí o to samé, o co se snaží Microsoft se svým Copilotem na Windows.

Pokud preferujete spíše ChatGPT než Copilot, nesmutněte, v průběhu roku totiž dorazí desktopová aplikace i pro Windows. To je skvělá zpráva, Microsoft, který je pro OpenAI klíčový partner, si totiž teoreticky mohl vynutit, aby Windows zůstaly výhradně jeho kolbištěm pro Copilota. Takto slízne smetanu hned dvakrát.

Nový vyhledávač a spolupráce s Applem

Kolem společnosti OpenAI je v posledních dnech celkově velmi živo. Podle informací agentury Reuters by měl americký startup v blízké době představit vlastní internetový vyhledávač, který bude schopen konkurovat dosavadnímu hegemonovi odvětví - americkému gigantu Google.

Detaily o novém vyhledávači zatím nejsou známé, spekuluje se však, že by měl umožnit odkazování na aktuální a původní zdroje z existujících webových stránek. Pracovat by měl také s obrázky.

Agentura Bloomberg zase před pár dny přinesla neoficiální informaci, že je OpenAI blízko uzavření spolupráce s jiným technologickým kolosem Apple. Na základě této dohody by měly být funkce ChatGPT zabudovány do nejnovějších iPhonů, konkrétně do připravovaného operačního systému iOS 18. Apple by měl představit podrobnosti o této spolupráci již 10. června na své konferenci WWDC24.

Článek původně vyšel na živě.cz, redakčně upraveno.