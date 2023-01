Umělá inteligence naučí tisíce výčepních točit pivo. Startup WeBoard expanduje do zahraničí | E15.cz

Umělá inteligence se po světě pomalu rozrůstá, své uplatnění nachází i při školení zaměstnanců. Právě v tomto oboru působí startup WeBoard, který vyvíjí pro firmy konverzační umělou inteligenci, díky které mohou podniky ověřit znalosti svých zaměstnanců či spolupracujících pracovníků interaktivním způsobem a zároveň pro ně vytvořit tréninkové prostředí, které se blíží reálným případům. „Máme obecnou AI, která se dokáže bavit o čemkoliv, ale víme, že kdybychom to dali na trh, tak to klienti nejsou schopni integrovat do svých systémů. Technologie spíše ořezáváme, děláme z nich deriváty, které řeší nějaké konkrétní téma, za to lidé už rádi zaplatí,“ vysvětluje stav na trhu šéf WeBoardu Radim Tvrdoň.

V současné době pražský startup zažívá úspěšné období. Navázal totiž spolupráci s Plzeňským Prazdrojem, pro který vytvořil nástroj pro školení spolupracujících výčepních, jichž je v případě pivovarského gigantu přes čtyři tisíce. „Snažíme se u lidí, kteří čepují pivo v restauracích, ověřit, jestli vědí, jak by se to mělo správně čepovat tak, aby z toho měli zákazníci největší zážitek. Prazdroj si je vědom toho, že kvalita načepovaného piva má přímý vliv na to, kolik piv zákazník vypije a jak často do té konkrétní hospody půjde,“ přibližuje Tvrdoň princip a způsob zakázky pro pivovarníky.

Může to být přitom pouze začátek spolupráce. „Pro pivovar je to test, jestli je to vhodná technologie pro řešení jejich problémů,“ říká šéf WeBoardu. Plzeňský Prazdroj dlouhodobě pořádá soutěže pro výčepní a další akce, nicméně se ukázalo, že do těchto aktivit je zapojena jen malá část výčepních. Právě prostřednictvím školicího nástroje, který si může vyzkoušet každý, chce Prazdroj oslovit více spolupracujících restauratérů.

„Aktuálně tréninkové AI boty zkoušíme v rámci naší nové learningové platformy První u zdroje, která je dostupná všem našim přímým odběratelům a která hospodským a dalším profesionálům z oboru bezplatně nabízí jednoduché tipy, rady a školení, jak jejich byznys posunout, nalákat nové hosty a uspět v této nelehké době,“ popisuje Libor Jordán z Plzeňského Prazdroje. „Tréninkové boty využíváme konkrétně v kurzu o kvalitě piva, kdy nám pomáhají zkoušet účastníky ze studovaného obsahu,“ doplňuje.

WeBoard zároveň ve druhém roce své existence zahájil expanzi do zahraničí. „Daří se nám přes partnery pronikat na zahraniční trhy, například do Spojených států,“ říká Tvrdoň.

V Česku se v posledních letech objevilo hned několik startupů, které využívají umělou inteligenci zejména v produktech pro korporátní klienty. Příkladem mohou být například startupy Rossum, Digitoo, Vocalls, Instacover nebo Carebot.

Podle Tvrdoně je ovšem v současné době na trhu také spousta firem, které se sice umělou inteligencí chlubí, ve skutečnosti však tuto technologii nevyužívají. V tom se s ním shoduje například i Matej Zabadal, který řídí venture studio V-Sharp. „AI je opravdu široký pojem, bohužel se často setkáváme s řadou startupů, které se jím neoprávněně zaštiťují a tvrdí, že jejich produkt je právě na AI založený. Realita je však mnohdy odlišná, zdaleka ne každé vylepšení procesů či aplikace je totiž možné považovat za způsob využití umělé inteligence,“ říká odborník na investice do startupů.

I přes první případy je tak zřejmě byznys založený na AI v plenkách, což dokazuje i nízký počet seniorních odborníků, kteří jsou na trhu k dispozici. „Opravdu kvalitních expertů na umělou inteligenci jsou v Česku jen desítky a jsou drazí. Musejí umět matiku na velmi vysoké úrovni, vhodné je to kombinovat například s kybernetikou nebo robotikou z ČVUT. Musejí umět pracovat s velkým počtem dat, což je náročné,“ líčí šéf WeBoardu.

WeBoard založili na počátku roku 2021 Radim Tvrdoň, Martin Možnar a Jan Šebesta. Ti spolu už předtím působili ve společnosti PBRDigital, ze které nakonec vzešel i WeBoard. Mezi jeho klienty patří například McDonald’s nebo Česká spořitelna.