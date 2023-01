Umělá inteligence ChatGPT oslnila svět a míří do startupové Ligy mistrů | E15.cz

Umělá inteligence pobláznila svět. Ani ne měsíc od chvíle, kdy americký startup OpenAI vypustil do světa novou verzi konverzační umělé inteligence ChatGPT, to vypadá, že by mohl zamířit do startupové Ligy mistrů. V zámořských médiích se totiž objevily spekulace o tom, že společnost, která se věnuje vývoji bezpečné umělé inteligence, vyjednává o nové investici. Peníze by do OpenAI měl vložit Microsoft, konkrétně se jedná o částku 10 miliard dolarů. Hodnota firmy by po získání nových financí mohla dosáhnout třiceti miliard dolarů, zhruba 650 miliard korun.

Americký startup v současné chvíli vyjednává o nové investici se skupinou možných finančníků, včetně Petera Thiela, který do OpenAI v minulosti investoval a který byl dříve u vzniku mnoha úspěšných startupů. S informací jako první přišel list The Wall Street Journal. Transakce by se dle spekulací měla týkat odkupu již vydaných akcií, jež vlastní například zaměstnanci firmy.

Zatím poslední investiční kolo OpenAI podstoupil v roce 2021. To ho ocenilo na dvacet miliard dolarů. Mezi předešlé investory do startupu patří i největší a nejaktivnější fondy světa Tiger Global a Sequoia Capital, které v posledních letech do startupového světa napumpovaly desítky miliard dolarů. Nové investiční kolo by OpenAI mohlo ocenit až na třicet miliard dolarů, díky čemuž by se firma zařadila mezi startupy jako čínský ByteDance nebo SpaceX, jejichž hodnota dosahuje desítek miliard dolarů.

Produkty od OpenAI v posledním měsíci bez nadsázky pobláznily širokou veřejnost. Je to zřejmě poprvé, kdy se nástroj na bázi umělé inteligence podařilo dostat mezi lidi v takovém měřítku. Pět dní po otevření přístupu k nové verzi konverzačního nástroje ChatGPT, který umí věrohodně konverzovat a odpovídat na otázky v několika jazycích, aplikace dosáhla pěti milionů registrovaných uživatelů.

Rozběhly se také spekulace o praktickém využití jazykového nástroje. V současné chvíli se jako hlavní využití jeví nová generace internetových vyhledávačů. Tuto variantu chce využít společnost Microsoft ve svém vyhledávači Bing. „Umělá inteligence přenastaví způsob, jakým pracujeme ve Windows, poměrně významně,“ uvedl na letošní technologické konferenci CES Panos Panay, který v Microsoftu šéfuje divizi vyvíjející operační systém Windows.

Technologická společnost je jedním ze současných investorů OpenAI a nyní přišel server Semafor s tím, že Microsoft uvažuje v současné době o investování 10 miliard dolarů. Podle detailů dohody by po investování měl Microsoft mít nárok na 75 procent zisků do té doby, než by se mu vrátila investice. Poté by se měl podíl ustálit na 49 procentech.

Význam umělé inteligence pro internetové vyhledávače dokládá také to, že v Googlu, tedy ve společnosti, která je dosavadním hegemonem internetového vyhledávání, oblíbenost nástroje ChatGPT manažery údajně vyděsila.

Elon Musk, tedy jeden ze zakladatelů společnosti, po otevření nové verze jazykového nástroje na Twitter napsal, že „ChatGPT je děsivě dobrý. Nejsme daleko od nebezpečně silné umělé inteligence“. Jedním z poslání společnosti OpenAI je přitom vývoj bezpečné AI. Vedení společnosti odhaduje, že by OpenAI v letošním roce mohlo vygenerovat příjem ve výši 200 milionů dolarů a v příštím roce se mají tržby zastavit na hodnotě jedné miliardy dolarů.

Investice do OpenAI zároveň přichází v době, kdy se startupový svět musí vyrovnat se zpomalením investic. Rostoucí úrokové sazby a zhoršující se ekonomická situace dopadly zejména na technologický sektor, který se potýká s masovým propouštěním. V tomto segmentu v loňském roce přišlo o práci přes 150 tisíc lidí, což je více než po prasknutí internetové bubliny v roce 2001.

