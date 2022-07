Text na míru se blíží, od tvorby člověka jej nelze rozeznat | E15.cz

„Alice přivřela oči a vzdechla, užívala si ten moment, dokud na ni znovu nedolehla realita tíží sedajícího si slona, kterého požírá žralok v letadle plném nindžů.“ Věta, která vypadá jako výsledek práce příliš snaživého prvoautora, je ve skutečnosti výplodem pokročilého jazykového modelu. Některým sériovým spisovatelům pomáhá psát skutečné knihy, které jsou pak k nerozeznání od titulů napsaných lidskými kolegy.

Každý, kdo se živí psaným slovem, to zná. Do termínu odevzdání zbývá posledních pár minut, hodin či dnů, ale text se rodí velmi ztuha. Jen málokdo by v ten moment odmítl lákadlo popostrčit článek či příběh o pár kroků kupředu.

Přesně v této situaci se nacházela americká spisovatelka Jennifer Leppová. Každých 49 dní vydává knihu prostřednictvím platformy Kindle od společnosti Amazon. Má věrnou základnu fanoušků, kterou oslovila příběhem s upíry a skřítky. Vznikla tak velmi úzká cílová skupina, která platí za spisovatelčinu tvorbu právě díky pravidelnosti a specifickému žánru.

Právě krátká periodicita začala Leppové dělat problémy, někdy příběh nové knihy dostávala na papír jen ztěžka, i když se termín odevzdání blížil stále stejně rychle. Sáhla proto po umělé inteligenci, která dokáže na základě pokynů napsat pár řádků na libovolné téma. Využila program Sudowrite s jazykovým modelem GTP-3 (Generative Pre-trained Transformer 3, autoregresivní jazykový model využívající hluboké učení k vytváření lidského textu – pozn. red.).

Výsledek spisovatelku příjemně překvapil. Zejména poté co dala první části textu napsaného pomocí AI přečíst zkušebním čtenářům s upozorněním, že je třeba si všímat čehokoli neobvyklého. Nejenže si ničeho nevšimli, ale dokonce jako mimořádně kvalitní podtrhli věty vytvořené čistě umělou inteligencí. Stejně tak vyznělo hodnocení manžela Leppové, který také nepoznal, že autorem není jeho žena.

„Bylo to lehce děsivé. Začala jsem pochybovat, jestli mám vůbec nějaký talent, když mě dokáže počítač napodobovat,“ citoval Leppovou server The Verge, který její příběh obsáhle popsal.

Umělá inteligence nenapíše místo autora celý příběh. Text je třeba vždy upravovat, aby dával smysl. Podle Leppové má umělá inteligence tendenci vkládat do textu erotické scénky, což se do fantasy příběhu o upírech a skřítcích příliš nehodí. Stejně tak se umělá inteligence občas nechává strhnout a napíše větu podobnou té, kterou začíná tento text.

Služeb AI nevyužívá jen Leppová. Třeba Texasan Darby Rollins s vydatnou pomocí AI napsal knihu o tvorbě reklamních textů. „Stává se z vás expert, autorita, jste prostě důvěryhodnější, protože jste na dané téma napsali knihu,“ sdělil serveru The Verge.

Cestou umělé inteligence se vydal i Fin Jukka Aalho, který vydal sbírku básní. Během zveřejňování díla narazil na kuriózní problém – musel vydavatelství přesvědčit, že básně v díle Aum Golly skutečně vytvářela umělá inteligence. „Ne, nic jsem needitoval. Ano, všechny básně byly vygenerovány během 24 hodin a přeloženy do finštiny pomocí Google Translate,“ musel vysvětlovat Aalho.

Umělá inteligence se uplatňuje v řadě uměleckých odvětví, jako třeba při úpravě fotografií či vytváření filmových trháků. Právě knih se to prozatím netýkalo, jejich jádrem byla čistě lidská práce. Budoucí vývoj těžko předvídat už vzhledem k tomu, že ještě v roce 2019 by nebylo možné to, co lze letos. Umělá inteligence ještě není živá, jak přesvědčoval jistý, dnes už bývalý, inženýr z Googlu.

Ovšem minimálně kultura tvořená uměle a na míru pro konkrétní lidi nemusí být až tak vzdálené sci-fi. V podstatě by to byl zlatý důl zábavního průmyslu. Vydavatelství by mohla vydávat stále nové a nové tituly, aniž by se musela potýkat s lidskou nespolehlivostí. A zákazník by byl spokojen. Dohled tvůrců bude zřejmě i nadále potřeba, ale už ne ve vyrovnaném partnerství. Otázkou jen zůstává, jak vzdálená je tato budoucnost.

