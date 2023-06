Uživatelé Redditu protestují proti zpoplatnění | e15.cz

Podle monitoru Reddark se už k protestu ve formě svého dočaného uzavření připojilo skoro 7200 subredditů, tedy jednotlivých diskusních komunit. Veřejně dostupných zůstává jen několik set tisíc komunit.

Kvůli avizovanému zpoplatbění API skončí celá plejáda klientů třetích stran poskytujících lepší komfort než mobilní aplikace přímo od Redditu. K 30. červnu ohlásil konec Christian Selig, autor Apolla, zřejmě nejpopulárnější aplikace k používání Redditu pro iPhony.

Selig si stěžuje na komunikaci ze strany Redditu, který oznámil ceny a datum zpoplatnění API jen měsíc předem, a trvá mu prý týden, než pošle odpovědi na dotazy. Aplikace, která osm let fungovala zdarma, nemůže tak rychle přejít na zpoplatněné fungování, míní.

Ručník do ringu ale hodí i jiné aplikace. Ke konci června se odmlčí také Reddit is Fun, Sync, ReddPlannet, Narwhal, BaconReader nebo Relay. Není vyloučené, že se v nějaké formě s předplatným v budoucnu vrátí. Touto cestou se vydá třeba mnou oblíbené Infinity pro Android.

Reddit si bude nově účtovat 24 amerických centů za každý tisíc volání API, což například v případě Apolla vyčíslil Selig na dva miliony dolarů měsíčně. Tolik ze dne na den bez přesunu většiny uživatelů na předplatné nezíská.

Tvůrci aplikací třetích stran si navíc stěžují na další oznámenou změnu. Od 5. července by ani v případě zavedení předplatného neměli přístup k NSFW (not safe for work) obsahu. Pod ním se nejčastěji skrývají sexuálně explicitní obrázky a videa, ale můžou se takto označovat i vulgární příspěvky nebo jiný obsah pro otrlé, byť třeba edukačního charakteru. Reddit chce NSFW uchovat pouze na vlastním webu a v aplikacích.

Huffman nová pravidla brání a nezdá se, že by hodlal učinit nějaké kompromisy, i když je komunita proti němu.

Stávku přitom vyhlásili i moderátoři více než 3000 subredditů včetně významných jako /music, /apple, /gaming, ale i třeba /czech. Jejich protest potrvá až do středy. Subreddity jsou pro veřejnost skryté, pohybovat se nich mohou jen schválení členové.

Huffman v komentářích zmiňuje, že Reddit pořád prodělává. Na rozdíl od některých aplikací třetích stran, které si postavily živnost na jeho dosud bezplatných datech. K tomu říká, že s některými už našel společnou řeč a například RedReader nebo Dystopia na nové API přejdou. Reddit zároveň ponechá omezené bezplatné API pro kutily, kterým bude stačit 100 volání za minutu.

Článek vyšel na Živě.cz >>>