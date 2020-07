Velcí hráči ztrácejí zájem o vydavatelství Mladá fronta | E15.cz

Rychlý prodej zbankrotovaného vydavatelství Mladá fronta se komplikuje. Polovina dříve deklarovaných zájemců se podle insolvenční správkyně Petry Hýskové za nynějších podmínek nechce výběrového řízení účastnit. Vadí jim, že by museli podat indikativní nabídku bez detailních znalostí o firmě.

Z rychlého přímého prodeje už vycouvala například skupina CPI Radovana Vítka, která dosud platila za jednoho z hlavních favoritů na převzetí. „Proces prodeje vydavatelství Mladá fronta se pro nás stává natolik nepřehledný a časově náročný, že se CPI Property Group rozhodla výběrového řízení neúčastnit,“ uvedl mluvčí skupiny Jakub Velen.

Indikativní nabídku odmítla podat i skupina Ges Media Asset Ivana Zacha, který vlastní například TV Prima. Na rozdíl od CPI ale skupina připouští, že by do budoucího výběrového řízení ještě mohla promluvit. „Předpokládáme, že výběrové řízení bude včas a řádně zveřejněno v insolvenčním rejstříku tak, aby se do něj mohl po detailní analýze přihlásit každý, kdo bude chtít,“ uvedl předseda představenstva mediální skupiny Luboš Jetmar.

Podobně se vyjádřilo brněnské vydavatelství Extra Publishing. „Bez hlubších znalostí o majetku firmu ji nemá cenu hodnotit,“ sdělil jednatel společnosti Ivan Pospíšil.

Podle insolvenčního rejstříku je známa pouze jediná indikativní nabídka. Společnost Česká revitalizační, která se zabývá vymáháním pohledávek, nabídla za podnik 120 milionů korun. Finální cenu chce ale stanovit až po posouzení všech právních a faktických aspektů. Zbylé nabídky Hýsková nehodlá zveřejnit, protože to nepovažuje za strategické.

Indikativní nabídku chce zpětně podat ještě spolumajitel TV Barrandov Jaromír Soukup, který uvedl, že ho nejvíce zajímá knižní divize podniku.

S urychleným prodejem nicméně kromě některých zájemců nesouhlasí ani věřitelský výbor. Příliš uspěchané a netransparentní výběrové řízení totiž podle něho může vést nejen k nižší prodejní ceně, ale v konečném důsledku i k rozpadu tradičního vydavatelství.

„Seriózním zájemcům je třeba zajistit dostatek času, aby se mohli se závodem seznámit. Dále požadujeme, aby se kromě ceny hledělo i na to, jaký záměr se závodem potenciální vlastník má,“ říká advokátka Adéla Gajdová z kanceláře Urbášek & Partners, která zastupuje předsedu věřitelského výboru, společnost Crane Constancy Investments.

Hýsková ale zdůrazňuje, že čas pro efektivní prodej se každým dnem krátí. „Vzhledem ke koronavirové krizi a poklesu inzerce hraje čas proti nám. Nejen proto nepreferuji prodej dražbou, která má určitá zákonná pravidla týkající se délky zveřejňování a je tak pro záchranu podniku příliš zdlouhavá. Místo toho chceme vypsat rychlejší výběrové řízení, u něhož bude mít soud poslední slovo,“ vysvětluje své poslední kroky Hýsková s tím, že pokud seriózní zájemce za Mladou Frontu nabídne více než sto milionů korun, bude to považovat za úspěch.

Mladá fronta, která vydává ekonomický týdeník Euro a další časopisy i knihy, je v úpadku od února. V insolvenčním řízení se s pohledávkami přihlásily více než čtyři stovky věřitelů, kteří žádají přibližně 400 milionů korun.