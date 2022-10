Kvantový počítač pro vědce z celé EU bude v Ostravě | E15.cz

Stroj bude sloužit zejména vědcům nebo firmám v rámci výzkumu a vývoje. Zájem o kvantové počítání ale mají i armády a bezpečnostní složky, protože kvantové počítače mohou pomoci v rozlousknutí současných šifer pro komunikaci.

„Existují například obavy, že by kvantové počítače mohly rozluštit současné způsoby šifrování informací, jako jsou klíče RSA. To by mělo naprosto zásadní dopady prakticky na vše,“ upozornil Petr Kocmich, odborník na kyberbezpečnost z firmy Soitron.

„Poskytuji konzultace NATO nebo české armádě. Organizace tohoto druhu obecně kvantové počítače velmi aktivně sledují,“ potvrdil Michal Křelina, který působí jako teoretický jaderný a částicový fyzik na „jaderce“ ČVUT a který provozuje konzultační firmu zaměřenou na kvantové počítání.