Embracer šetří. Majitel českého Warhorse zavře studia a zruší tituly | e15.cz

Švédská holdingová společnost Embracer Group, pod kterou spadají i česká herní studia Warhorse nebo Ashborne, plánuje po letech expanzí snížit dluh společnosti a začít vydělávat. Kromě restrukturalizace firmy to bude znamenat i snížení nákladů, tedy zavření některých studií a zrušení chystaných herních titulů. Konkrétní jména zatím nepadla.

Embracer Group má za sebou období intenzivní expanze, během které společnost postupně skoupila více než 120 menších studií a stala se jedním z největších evropských hráčů na videoherním poli. Teď se chce skupina soustředit na zvýšení cash flow a ozdravení celé společnosti. Do konce příštího fiskálního roku, v tomto případě tedy do března 2024, plánuje snížit dluh o miliardu dolarů.

Aby toho dosáhla, chce snížit náklady o deset procent. Generální ředitel společnosti Lars Wingefors to oznámil v otevřeném dopise zaměstnancům. „Embracer Group zaměstnává víc než 17 tisíc lidí, a ačkoliv jich bude na konci roku méně, je ještě příliš brzo na konkrétní čísla,“ píše Wingefors. „Vždycky je bolestivé vidět, že váš tým opouštějí talentovaní lidé, a úplně rozumím tomu, že se teď spousta z vás bojí o svoje místo. Na vaše možné otázky teď ale ještě nemám jasné odpovědi,“ dodal CEO Embracer Group.

Součástí restrukturalizace společnosti jsou i přesuny ve vedení holdingu. Novým provozním ředitelem se stává Matthew Karch, který dosud vedl studio Saber Interactive. Na jeho bývalé místo se posune provozní ředitel Saberu Andrej Iones a strategickým ředitelem celé společnosti nově bude šéf Crystal Dynamics Phil Rogers.

O možných změnách v Embracer Group se mluvilo už na konci května, kdy skupině o více než 40 procent klesla hodnota akcií. Investoři tehdy reagovali na nepříznivé finanční výsledky, které ředitel Lars Wingefors vysvětloval krachem dlouhodobě domlouvaného projektu. Ten měl skupině přinést dvě miliardy dolarů v tržbách.

Zatím není jasné, jestli se plánované změny ve struktuře společnosti dotknou i českého studia Warhorse. Tvůrce středověkého hitu Kingdom Come: Deliverance koupila skupina v roce 2019 za 1,1 miliardy korun od Zdeňka Bakaly a zakladatelů společnosti. Jedním z možných připravovaných titulů Embraceru by mělo být i pokračování Kingdom Come.

V roce 2020 Embracer investoval i do brněnského studia Ashborne Games. Jenom v loňském roce pak společnost Embracer koupila studia Crystal Dynamics, Eidos Montreal nebo Square Enix Montreal, a patří jí tak třeba i práva na značku Tomb Raider, za která dala 300 milionů dolarů. Rovnou na dvojnásobek pak Embracer vyšla práva na trilogii Pán prstenů, ze které podle webu IGN plánuje udělat jednu z nejsilnějších videoherních franšíz vůbec.