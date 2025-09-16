Vodafone zdvojnásobil zisk. Roste počet zákazníků i jejich zájem o netradiční služby
Operátor Vodafone ČR ve fiskálním roce končícím letos v březnu zdvojnásobil čistý zisk z 839 milionů na 1,788 miliardy korun. Tržby vzrostly o 2,2 procenta na 21,78 miliardy korun. Na růst zisku měl vliv vyšší počet zákazníků a vyšší tržby z telekomunikačních služeb díky rostoucímu zájmu o služby mimo tradiční konektivitu a druhým faktorem byl pokles nákladových úroků. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti.
Tržby přesahující 20,9 miliardy korun pocházely z telekomunikačních služeb a 852 milionů společnost utržila z prodeje telefonů a příslušenství.
„Překročení hranice pěti milionů zákazníků není jen milník, je to odpovědnost,“ uvedla generální ředitelka Violeta Luca. Společnost podle ní proto bude pokračovat v zásadních investicích, od celoplošného pokrytí 5G po gigabitový pevný internet.
Vodafone investuje do rozvoje sítí
Společnost pokračovala v rozsáhlých investicích do výstavby mobilní i fixní sítě. „Naše největší investice směřovaly tam, kde na tom záleží nejvíc, do rychlejší sítě, odolných IT systémů a silnější podpory zákazníků a zákaznic,“ uvedla finanční ředitelka Vodafonu Česká republika Catalina Chiribau.
V loňském roce uvedla do provozu více než 100 nových vysílačů a 5G síť Vodafonu nyní pokrývá 97 procent populace, což je meziročně o 12 procentních bodů více. Za uplynulé tři roky firma zmodernizovala více než 50 procent své fixní sítě. V prvním pololetí nového obchodního roku Vodafone také spustil připojení o rychlosti dva Gbit/s, které je nyní dostupné pro 1,3 milionu domácností. Letos v březnu ČTÚ rozhodl o obnově kmitočtového přídělu v pásmech 900 a 1800 MHz. Vodafone se v tomto plánu zavázal pokrýt 200 tzv. bílých míst do roku 2030.
Počet zaměstnanců Vodafonu loni stoupl o 56 na 2172 lidí. Vodafone je součástí mezinárodní skupiny Vodafone Group.
VIDEO: Nejdůležitější u investování je odhodlat se začít. Vyplatí se to i s tisícovkou, radí Kubín z Amundi