V sobotu uplyne dvacet let od vydání jedné z nejslavnějších počítačových her World of Warcraft. Ta během své existence zaznamenala globální úspěch. V době svého vzniku byla ceněna zejména za rozsáhlý herní svět s mnoha možnostmi. Popularitu „Wowka“ podtrhává i fakt, že byla loni v listopadu zapsána do Guinnessovy knihy rekordů coby nejprodávanější MMO (Massively Multiplayer Online) videohra. Celkem se jí prodalo přes 40 milionů kopií.