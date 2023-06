Youtube zvládne sám dabovat v jiných jazycích. Všechno pomocí AI | e15.cz

V inkubátoru společnosti Google nazvaném Area 120 se od loňska rodí nová služba Aloud, která má přinést automatický dabing do youtubových videí díky umělé inteligenci. Vše spočívá v tom, že YouTube nejprve přepíše zvuk do titulků (ty ještě lze ručně opravit), pak je přeloží a nakonec znovu pomocí hlasové syntézy převede do mluvené podoby.