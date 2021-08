Škoda umožní kurýrům ukládání zásilek do svých aut | E15.cz

Doručení zboží do auta zákazníka nabídne například Zásilkovna

Největší tuzemský internetový obchod s elektronikou Alza.cz a doručovatelské služby Zásilkovna a DoDo začaly ve spolupráci se Škoda Auto doručovat objednávky do zavazadlových prostorů vozidel mladoboleslavské automobilky. Služba zatím funguje v rámci pilotního projektu, její první využití má být bezplatné.

Alza nabízí doručování svého zboží, Zásilkovna službu poskytuje dalším e-shopům i fyzickým osobám mezi sebou. Kurýři DoDo budou do kufru schopni doručit cokoli, na čem se s nimi zákazník skrze webový chat či Facebook Messenger domluví. Cena v případě Alzy činí 149 korun.

„Na realizaci projektu se naše týmy IT a logistiky podílely od jeho prvotní koncepce. Díky tomu je služba plně integrovaná do našeho ekosystému a pro zákazníky vlastnící technicky způsobilý automobil stejně přístupná jako běžné doručení do AlzaBoxu,“ uvedl místopředseda představenstva Alza.cz Tomáš Havryluk.

Po propojení aplikace MyŠkoda se zákaznickým účtem na Alza.cz stačí při objednávání přes web i mobilní aplikaci v košíku zaškrtnout možnost „doručit do mého automobilu“ a zvolit den, čas a přibližnou adresu, kde bude vozidlo parkovat. Podobně služba funguje i u Zásilkovny a DoDo. Při objednávání přes web nebo mobilní aplikaci si zákazník Zásilkovny nejprve objedná zásilku na adresu a poté ji může přesměrovat do svého vozu pomocí elektronického formuláře.

Službu doručení do automobilu mohou využívat registrovaní zákazníci, kteří vlastní automobil značky Škoda vyrobený v roce 2019 nebo později, s výjimkou vozů Enyaq iV, Kamiq a Scala, u nichž bude služba zpřístupněna později.

Doručení do vozu je zatím možné v Praze a přilehlém okolí. Vozidlo musí být zaparkované na veřejně dostupném místě a nesmí být skryté před mobilním signálem, aby jej bylo možné odemknout. Služba neumožňuje doručit pouze nadměrné zboží. Zákazník by však vždy měl zvážit, jak zaplněný je zavazadelník jeho vozidla a zda se do něj objednávka vejde.