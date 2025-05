Česko

Zdroj: profimedia.cz

Akční plán Národní strategie AI aktuálně počítá s investicemi do umělé inteligence ve výši zhruba devatenáct mi­liard korun (760 milionů eur). Strategie se zaměřuje na dotační programy, rekvalifikační kurzy nebo na implementaci AI do praxe. Další peníze do odvětví vloží soukromý sektor. „Je velmi složité to odhadovat, nicméně předpokládám, že soukromý sektor by mohl mobilizovat částku kolem deseti miliard korun v následujících pěti letech,“ domnívá se ředitel České asociace umělé inteligence Lukáš Benzl.