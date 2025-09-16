Zdravotnictví jde vstříc virtuální realitě, IKEM má přes tisíc operací
Překonání hranice tisícovky operací, k čemuž pražskému IKEM pomohla virtuální realita (VR), představuje pro Česko významný milník. Zveřejněná čísla ukazují, že tuzemské zdravotnictví začíná moderní technologie aktivně využívat. Zpráva navíc přichází v době, kdy na Lékařské fakultě Ostravské univerzity vznikla nová katedra umělé inteligence, digitalizace a inovativních technologií a kdy se v českých nemocnicích začal testovat software umožňující převod CT skenů do 3D modelů, které lze využít i pro 3D tisk.
Pražský IKEM si systém využívající virtuální realitu vyvinul interně prostřednictvím vlastních specialistů. Překonal už hranici tisíce vytvořených modelů (1118), nejčastěji pomohl při operacích jater. Technologie pojmenovaná VRLab umí zkombinovat výsledky CT a magnetické rezonance a převést je do 3D. Lékaři pak model uvidí ve VR brýlích. Chirurg si může prohlédnout jednotlivé struktury, orgány nebo i celou dutinu břišní i hrudní ještě před prvním řezem. Technologie navíc umožňuje konzultace na dálku, například i se zahraničními kolegy.
V oddělení VRLab spolupracují dva týmy: vývojový a výzkumný tým a tým segmentačních specialistů. Pokud jsou dostupná kvalitní obrazová data, segmentační specialista za pomoci softwarových nástrojů provádí zpracování a přípravu modelu, který následně uloží do aplikace VRLab a současně nahraje i do VR brýlí chirurga. Ti si díky tomu mohou model zobrazit i u sebe v kanceláři nebo přímo na operačním sále.
Segmentační specialista lékařům navíc může návrh upravit podle jejich potřeb, například vyznačit v modelu takzvanou resekční linii, tedy místo, kterým povede řez. Data, která vznikají během přípravy virtuálního modelu, využívají specialisté také k tvorbě 3D tištěného modelu zejména pro komplikované a předem plánované operace. „Výhodou 3D tisku je, že k prohlížení výsledného modelu už nepotřebuje chirurg žádnou zobrazovací technologii. Tato vlastnost je důležitá i při vysvětlování zákroku pacientovi nebo rodičům dětských pacientů,“ říká Milan Bergman, vedoucí oddělení 3D tisku a virtuální reality IKEM.
Podobný software, pomocí kterého lze jednoduše převádět CT skeny do 3D modelů a podkladů pro 3D tisk, už testují i další české nemocnice. Software připravoval tým lidí s přednostou ústecké ortopedické kliniky Tomášem Novotným zhruba dva a půl roku. Nyní ho testují v ústecké nemocnici a dalších nemocnicích napříč Českou republikou. „Dostáváme zpětnou vazbu. Pracujeme hlavně s ortopedy. Využití je například při tvarování dlah, kdy si lékař kost vytiskne a může si na ní dlahu natvarovat,“ řekl Hadraba.
V ústecké nemocnici nedávno operovali třináctileté pacientce předloktí s využitím plastové šablony vyrobené v Izraeli. Model špatně srostlého předloktí po zlomenině předtím vytiskli na 3D tiskárně a operaci simulovali pomocí virtuální reality (VR). Rozdíl mezi prací s rentgenovým snímkem a 3D modelem, šablonou a VR brýlemi je podle Novotného ten, že použití moderního postupu zmenšuje operační pole, zkracuje operační dobu, zmenšuje počet krevních ztrát a průběh operace je efektivnější. Lékaři využívají 3D modely při operacích pánve nebo rozsáhlých nádorech na kostře.
Startup nazvaný MOREK Analytics, pod nímž tým software připravil, zvítězil ve finále soutěže Ynovate Fest na festivalu inovací v Žilině. Získal od pořadatelů výjezd a prezentaci na podzimní prestižní globální startupové akci v San Franciscu v Silicon Valley.
Technologie speciálně určené pro zdravotnictví se stávají také oborem ke studiu. Na Lékařské fakultě Ostravské univerzity vznikla Katedra umělé inteligence, digitalizace a inovativních technologií. Jde o první takové akademické pracoviště v Česku. „Naše fakulta je mladá, tento měsíc dosáhla jako lékařská věku 15 let. Je proto naším cílem držet krok s moderními trendy, ale nejenom to, snažíme se být v řadě oblastí lídry inovací v medicíně. Reflektují to naše výzkumné aktivity a budeme se to co nejvíce snažit aplikovat i ve výuce budoucích lékařů i dalších zdravotnických oborů,“ uvedl ke vzniku katedry děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislav Maďar.
V čele katedry stojí proděkan pro vědu a výzkum Lékařské fakulty Ostravské univerzity Ondřej Volný, který je současně předsedou České společnosti pro umělou inteligenci a inovativní digitální technologie České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Katedra se chce zaměřit na vývoj a implementaci inovativních technologických řešení pro klinickou praxi i digitalizaci zdravotnických procesů.