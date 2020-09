Ellen DeGeneres: Zhasne hvězda slavné komičky | E15.cz

V roce 2014 se během oscarové noci odehrál jeden z okamžiků, které definují minulou dekádu. Těsně před udělením ceny za nejlepší střih se na pódiu sešla dvanáctka hvězd a udělaly společnou fotku. Ten snímek měl oslavit rekordní nominaci proslulé herečky Meryl Streepové, která je jednou z účastnic této události. Vznikla nejslavnější selfie všech dob, jež okamžitě strhla veškeré tehdejší rekordy sdílení na sociálních sítích. Iniciátorkou a autorkou slavné fotografie byla moderátorka tehdejšího slavnostního večera Ellen DeGeneres, tehdy jedna z nejvlivnějších postav amerického showbyznysu.

A nyní jedna z možná nejčernějších ovcí amerického showbyznysu, která čelí vyšetřování kvůli údajným nelidským podmínkám na pracovišti. Jaký je příběh ženy, která spolu s Oprah Winfrey patří k nejvlivnějším postavám americké televize a jejíž majetek dosahuje stovek milionů dolarů?

Woody Allen „v sukních“

Kariéra Ellen DeGeneres se oproti většině jejích souputníků odlišuje. Dnes úspěšná moderátorka totiž svou profesi musela hned třikrát radikálně změnit, a to mnohdy na vrcholu popularity.

Dcera logopedky a pojišťovacího agenta (obojí se v její osobě i profesích projevilo) přišla na svět koncem ledna roku 1958 a patří do generace žen, pro něž již byla deklarovaná emancipace realitou. To však nic nemění na faktu, že i do jejího života mužský svět zasáhl poměrně brutálně. V pubertě ji sexuálně zneužil její otčím. „Bylo to poté, co mé matce diagnostikovali rakovinu prsu. Přišel ke mně a řekl, že mi musí zkontrolovat prsa, jestli to také nemám,“ popsala důležitý moment svého života pozdější úspěšná moderátorka v talk show Davida Lettermana. Otčím to zkoušel víckrát, až naposledy se pokusil rozkopnout zamčené dveře jejího pokoje, Ellen však v tu chvíli utekla oknem ven. „Nechtěla jsem o tom nikdy veřejně mluvit, ale cítím, že kvůli spoustě dívek, kterým se možná děje totéž, nyní musím. Musí pochopit, že co se jim děje, není normální,“ uvedla moderátorka. Podle ní se tím, že nic neřekla, snažila bránit svou matku. „Nyní už vím, že jsem měla bránit hlavně samu sebe.“

Její život naštěstí pokračoval již jen lépe. Po absolvování střední školy nastoupila na University of New Orleans, obor mediálních studií. Po jednom semestru ale ze školy odešla a čekalo ji období „životního plácání se“. Vystřídala celou řadu zaměstnání od poslíčka v právní firmě přes servírku ve fast foodu po malířku pokojů či barmanku. Během této doby však načerpala neuvěřitelné množství zážitků a životních zkušeností, které využila v pozdější kariéře. A také se naučila nezměrné empatii (byť dnes se může zdát že spíše předstírané), kterou přetavila v úspěch na obrazovce.