Zkrachovalá Mladá fronta by se mohla prodat po částech | E15.cz

Vydavatelství Mladá fronta, které je v insolvenci, by se mohlo prodat nebo pronajmout po částech. Soud považuje tento postup za možný, když se na něm shodnou účastníci insolvenčního řízení. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku. Vydavatelství teď podle insolvenční správkyně nemůže vydávat tištěné časopisy. Potřebuje souhlas jednoho ze zajištěných věřitelů, firmy CPI Property Group, uvedla insolvenční správkyně Mladé fronty Petra Hýsková. CPI to odmítá.