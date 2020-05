Testovací let rakety miliardáře Richarda Bransona se nepovedl | E15.cz

Obří odkup akcií

O odkoupení svých akcií v hodnotě zhruba 5 miliard dolarů (tedy necelých 125 miliard korun) od francouzské firmy Sanofi rozhodla americká farmaceutická společnost Regeneron Pharmaceuticals. Společnosti však uvedly, že vzájemnou spolupráci obou firem toto rozhodnutí neovlivní a Sanofi si nadále ponechá mírný podíl v Regeneronu. Sanofi nyní vlastní 23,2 milionu akcií Regeneronu, což odpovídá podílu 20,6 procenta. Po prodeji by měla vlastnit zhruba 400 tisíc akcií.

Selhání rakety

Miliardář Richard Branson může smutnit. Testovací let rakety jeho vesmírné společnosti Virgin Orbit totiž selhal. Šlo o první pokus a test se nepovedl kvůli blíže nespecifikované poruše. Raketa vypuštěná ze speciálně upraveného letounu měla na oběžnou dráhu dopravit satelit, selhala krátce po startu. Šlo o více než 21 metrů dlouhý objekt, který měl být vypušten ze speciálně upraveného letounu Boeing 747 ve výšce 10 600 metrů nad zemským povrchem.

Finanční injekce pro Lufthansu

Balíček v hodnotě devět miliard eur (245 miliard korun) na pomoc německé ekonomice schválil nový německý fond pro hospodářskou stabilizica WSF. Z této částky půjde významná část i do leteckého přepravce Lufthansa. A to celkem 5,7 miliardy eur a prostřednictvím tiché účasti. To znamená, že společnost získá kapitál bez hlasovacích práv. Část tohoto podílu bude možné vyměnit za dodatečný majetkový podíl v objemu pěti procent, pokud by Lufthansa nesplácela úroky nebo by ji vláda chtěla ochránit před převzetím. Tichá účast zahrnuje platbu čtyřprocentního úroku pro letošní a příští rok.

Koronavirus v Rusku neutuchá

Rekordní denní nárůst umrtí na nový typ koronaviru oznámilo Rusko. Mrtvých přibylo celkem 174 za uplynulých 24 hodin. Celkový počet úmrtí vzrostl na 3807. Krizový štáb ohlásil 8915 nových případů nákazy. Jejich celkový počet v zemi s přibližně 146 miliony obyvatel tak dosáhl 362 342.