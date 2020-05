Aerolinky obnovují provoz, ale s velkými omezeními | E15.cz

Cestující i posádka mají po celou dobu letu nosit roušky. Výjimkou jsou konzumace jídla a pití a nouzové situace.

Pokud to velikost letadla a obsazenost umožňují, mají cestující sedět ob jednu sedačku. Vedle sebe by měli sedět jen pasažéři žijící spolu v jedné domácnosti.

Palubní servis má být omezený na nezbytné minimum. Preferují se balené potraviny a nápoje.

Palubní personál by měl přijímat jen bezhotovostní platby.

Pokud je to technicky možná, doporučuje se palubní klimatizaci vybavit HEPA filtry.