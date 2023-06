Tomáš Čupr zakládá investiční skupinu, do sedmi let chce spravovat 120 miliard | e15.cz

Jeden z nejúspěšnějších tuzemských startupistů Tomáš Čupr se vydává na cestu investování do firem, které nemohou na trhu sehnat peníze. Spouští proto investiční skupinu TCF Capital , kterou bude řídit bývalý šéf maďarské pobočky Rohliku Peter Klekner. Do roku 2030 by skupina měla spravovat firmy v hodnotě zhruba 120 miliard korun, soustředit se chce na oblasti výroby, digitalizace, maloobchodu nebo zpracování jídla.

„Většinu peněz jsem dal do Rohliku, hodně jsem se kvůli němu zadlužil, to se mi vyplatilo. Dělal jsem ad hoc investice, od Šumavy k Tatrám. Proto jsme se rozhodli zprofesionalizovat to, co už děláme,“ upřesnil Čupr. Jeho investiční skupina by se měla zaměřovat na firmy, které se nemohou dostat k externímu financování pro další růst.

„Když jste firma, co má hezkou značku, ideálně ve ztrátě, tak si jdete pro likviditu na veřejné trhy, které se naučily tyto firmy oceňovat. Zatímco firmy, které nejsou až tak vidět, třeba v zemědělství nebo infrastruktuře, hůře získávají peníze,“ uvedl zakladatel firem jako Slevomat, Dáme jídlo nebo Rohlik. Čupr se domnívá, že dnes na investiční scéně není příliš mnoho růstových fondů, díky kterým by mohly firmy s potenciálem a dobrým produktem vyrazit za hranice.

„Chceme hrát na hřišti mezi velkými kluky, kteří chtějí kupovat celé firmy, a malými fondy. Hodláme ovlivnit směřování firmy, nechceme ale vlastnit celou společnost,“ přiblížil Čupr. TCF Capital povede Peter Klekner, který dosud šéfoval maďarské pobočce Rohliku, investiční ředitelkou bude Petra Spáčilová, manažerka se zkušenostmi z investiční skupiny Jet Investment brněnského miliardáře Igora Faita.

Do roku 2030 by měla skupina spravovat majetek v hodnotě pěti miliard eur, tedy zhruba 120 miliard korun. TCF Capital bude primárně investovat peníze Tomáše Čupra, který vydělal díky budování firem, celkově by tedy ze začátku měla mít skupina na starosti jeho 750 milionů eur. Postupem času ale Čupr nevyloučil možnost založení fondů, do kterých by chtěl získat peníze i externích investorů.

Jednou z hlavních výhod jsou podle Čupra zkušenosti, které nabral během budování Rohliku, a to zejména v automatizaci provozu. „Pokud v Evropě existuje dnes nějaké riziko, proč se firmě expanze nepovede, tak je to možnost, že vám dojde pracovní síla. V Evropě dnes nikdo moc nechce pracovat a zároveň ani nefunguje migrační politika. Buď se něco změní, což si myslím že ne, nebo se musíme naučit dělat byznys s menším počtem lidí,“ odhaduje Čupr, který se také domnívá, že velká část firem nevyužívá potenciál digitalizace.

„Je zajímavé, jak je spousta úspěšných firem pozadu s technologiemi. Ve světě se dnes odehrává fundamentální posun k jinému použití technologií, přitom ve spoustě firem se ani internet nepoužívá tak, jak by se používat měl,“ myslí si Čupr. Proto se chce zaměřit vedle maloobchodu a zpracování jídla také na obor výroby a její automatizace.

