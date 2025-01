Přesun sídla firmy Safetica do USA, o kterém informovala e15 , je hnán nejen přirozeným růstem společnosti na tamním trhu, ale též nevyhovujícím ekonomickým a právním prostředím v Česku a v Evropě. Na sociální síti X se o tom rozepsal miliardář Ondřej Tomek, který do Safeticy opakovaně vložil prostředky. Tomek osobně a prostřednictvím svého fondu Impulse Capital vlastní téměř 60 procent firmy.

Pro Tomka je stěhování firmy do USA nepříjemným vyústěním dlouho trvajícího zklamání z podnikání v Evropě. „Nestěhujeme se do USA proto, že je to v ČR cool to o sobě moci prohlásit. Ba naopak jsme se tomu stěhování dlouho jako Češi bránili. Ale po nějakém čase nám už, bohužel, nic jiného nezbylo. Už bylo zřejmé, že to buď uděláme, nebo si podřezáváme perspektivu firmy,“ zahájil Tomek svůj výčet argumentů.

Jako jeden z těch provozně velmi zásadních lze vypíchnout stále větší úspěch Safeticy v USA. „V Americe být potřebujeme a bez Američanů ve firmě to prostě nejde. Ale mít Američany v technologické firmě nejde bez zaměstnaneckých akcií. Protože to tam je standard,“ dotkl se Tomek jednoho z dlouhodobě bolestivých míst české legislativy, kterým je absence právního zakotvení zaměstnaneckých akcií.

Českou firmou nabízené opční programy jsou dle něj pro cizince nejasné, nečitelné a hlavně nenabízejí možnost podíl ve firmě zpeněžit dostatečně rychle (čímž pozbývají i svůj základní úkol – motivovat pracovníka k vyšší aktivitě ve firmě, v níž má podíl). „Každá česká firma, která chce zaměstnance akciemi motivovat, to tluče, jak jí právníci ‚kreativně‘ poradí,“ tepe Tomek do neschopnosti tuzemských zákonodárců. I kvůli ní je prý Česko Američany vnímáno jako „40 let pozadu“.

Podnikateli a investorovi leží v žaludku také třeba neochota obecně evropských zákazníků zaplatit za inovace přinášející vyšší produktivitu. V USA takoví zákazníci jsou, v Evropě se Safetica prý častěji potýká s dotazy ‚Proč jste z východu?‘ či zda bude dodaný produkt v Němčině. „Je tady spousta otázek, ale ta ‚Co mi to přinese?‘ je často někde v pozadí. Prostě to tady není dravé. Produktivita není ceněná,“ popisuje byznysovou realitu Evropy Tomek.

Personální mizérie

Dalším argumentem pro přesun hlavního těžiště firmy do USA pak byly personálie. Safetica prý dlouho hledala seniorní ředitele pro globální prodeje či globální marketing. Nenašli je ani v Česku, ani v Evropě. Až v USA uspěla. „Rukama nám prošly spousty lidí, a pak přišel Mirek (Křen, současný výkonný ředitel firmy, pozn. red.), přivedl vizi ‚Amerika‘ a do pár týdnů v USA našel oba,“ popisuje tuto anabázi dále Tomek. Právě Křen stojí od začátku loňského roku u americké expanze Safeticy. V minulosti třeba zastával stejný post v rovněž české softwarové firmě Kerio Technologies, kterou v roce 2017 koupila americká společnost GFI Software.

Tomkův příspěvek je pak uzavřen konstatováním, že v USA je to prostě „tak nějak lehčí a více přímočaré“ oproti přijímání inovací v Evropském prostředí. „Co trh, to ‚neue sprache, neue mentalität‘,“ lamentuje a uzavírá smutným postřehem: „Vím, že tady každý druhý řekne ‚Dobře se nám tu žije.‘ OK. Ale já už dlouho vidím, že v technologiích (a podle mě dnes už i v jiných oborech) se tady moc těžko podniká. Důvodů je spousta. Bohužel.“