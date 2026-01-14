Alphabet je vítězem AI horečky. Valuace matky Google překonala magickou hranici
Vážená e15 investorská komunito, vítejte u dalšího vydání investičního newsletteru e15. Dnes se společně podíváme na nedělní vzkaz předsedy americké centrální banky (Fed) Jeroma Powella, který je vyústěním politického tlaku administrativy Donalda Trumpa na kroky Federální rezervního systému. Rozebereme i nepokoje, které aktuálně probíhají v Íránu a jaké dopady by eskalace situace mohla mít na trh s ropou, a v neposlední řadě se zaměříme na Alphabet, který svou valuací poprvé v historii překonal magickou hranici. Děkujeme, že nás čtete!
Powell vrací úder aneb boj o nezávislost Fedu
Dlouhodobé napětí mezi Bílým domem a americkou centrální bankou v neděli vyeskalovalo do otevřené války. Předseda Fedu Jerome Powell oznámil, že ho začalo vyšetřovat americké ministerstvo spravedlnosti. Vyšetřování se formálně týká jeho červnového svědectví v Kongresu ohledně projektu renovace historických budov Fedu. Původní odhad projektu z roku 2023 činil 1,9 miliardy dolarů, avšak výsledná cena vzrostla do roku 2025 na 2,5 miliardy dolarů. Fed připsal vyšší náklady částečně rozdílům mezi původními a skutečnými odhady nákladů na materiál, vybavení a práci, a také nepředvídaným problémům, jako je toxická kontaminace.
Powell ve svém nezvykle přímém a konfrontačním prohlášení uvedl, že oficiální důvod je pouhá zástěrka. Skutečným motivem je podle něj, že „Fed nastavuje sazby na základě našeho nejlepšího hodnocení toho, co poslouží veřejnosti, nikoli podle preferencí prezidenta“. Tímto krokem se Powell, který se léta snažil vyhýbat přímým střetům, rozhodl bránit nezávislost instituce veřejně. Celá situace vyvolala na trzích nervozitu, neboť útok na nezávislost Fedu pomocí nástrojů trestního práva nemá v moderní historii USA obdoby. Americké akciové indexy začaly pondělní seanci propadem o téměř 1 procento, avšak v rytmu ignorování negativních zpráv byl tento propad vykoupen a ve večerních hodinách se již cena indexů nacházela v plusových hodnotách. Trumpovi spojenci údajně doufají, že tlak donutí Powella k rezignaci ještě před vypršením jeho mandátu v květnu, což by prezidentovi umožnilo nominovat do Rady guvernérů loajálnější osobu. Powell však jasně signalizoval, že se zastrašit nenechá. Ještě před zveřejněním zpráv o vyšetřování si najal prestižní právní kancelář Williams & Connolly kvůli obavám, že narůstající tlak Trumpovy administrativy vyeskaluje v právní spor.
Íránské nepokoje mohou vyhnat ceny ropy o 20 dolarů výše
Zatímco světová pozornost byla v uplynulých dnech upřena na dění ve Venezuele, analytici varují, že skutečná hrozba pro globální energetickou bezpečnost se formuje na Blízkém východě. Masivní občanské nepokoje v Íránu, vyvolané kolapsem měny a hlubokou ekonomickou krizí, přerostly v nejvážnější ohrožení tamního teokratického režimu za poslední desetiletí. Brutální zásahy bezpečnostních složek si podle dostupných zpráv vyžádaly již více než 500 obětí a tisíce zatčených, což vyvolalo ostrou reakci Bílého domu. Prezident Donald Trump uvedl, že Spojené státy zvažují „velmi silné možnosti“ reakce na zabíjení demonstrantů, na což předseda íránského parlamentu okamžitě reagoval hrozbou útoků na americké vojenské základny v regionu.
Z pohledu energetického trhu je situace v Íránu výrazně nebezpečnější než dění v Caracasu. Analytici společnosti Capital Economics upozorňují, že potenciální výpadek íránské produkce představuje mnohem větší riziko pro globální dodávky, a to především kvůli možnosti přelití nestability mimo hranice samotného Íránu. Klíčovým faktorem je strategická pozice země u Hormuzského průlivu a její vazby na Čínu. Íránská ropa se podílí na celkovém čínském dovozu z téměř 15 procent, zatímco Venezuela přispívá pouhými dvěma procenty. Jakékoli narušení těchto toků by tak mělo okamžitý dopad na druhou největší ekonomiku světa. Nejčernější scénáře analytiků počítají s kombinací stávek ropných dělníků, blokádou takzvané stínové flotily tankerů nebo v krajním případě s pokusem Teheránu uzavřít Hormuzský průliv. Podle odhadů by taková eskalace mohla vystřelit ceny ropy o 15 až 20 dolarů na barel. Trhy již začínají toto riziko započítávat - ceny ropy Brent i WTI v reakci na rostoucí napětí posílily k pondělnímu večeru o 0,8 procenta a 1,3 procenta. I přes sankce a nutnost prodávat ropu s výraznou slevou zůstává „černé zlato“ pro íránskou ekonomiku životně důležité, jelikož pouze za listopad vygenerovalo příjmy ve výši přibližně 2,7 miliardy dolarů. Případný výpadek by mohl režim zahnat do kouta a vést k nepředvídatelným geopolitickým důsledkům.
Téma týdne 🗞️
Mateřská společnost Googlu, Alphabet, v pondělí definitivně potvrdila svou pozici jednoho z hlavních vítězů současné AI horečky. Její tržní kapitalizace poprvé v historii prolomila hranici 4 bilionů dolarů, čímž se zařadila do exkluzivního klubu po bok společností Nvidia, Apple a Microsoft. Akcie společnosti vzrostly o 1,7 procenta na rekordních 334,04 dolaru, což Alphabetu umožnilo v žebříčku nejhodnotnějších firem světa přeskočit Apple a usadit se na druhém místě, v závěsu za suverénní Nvidií, která jako jediná společnost v historii pokořila i hranici pěti bilionů. Za fenomenálním růstem stojí rostoucí přesvědčení investorů, že Alphabet patří mezi hlavní vítěze v oblasti umělé inteligence. Společnost si buduje dominantní pozici v klíčových oblastech, což pomáhá rozptylovat obavy z konkurence a zajišťuje potenciál pro budoucí růst příjmů. Alphabet těží ze své komplexní infrastruktury - od vlastních vysoce výkonných čipů (Tensor Processing Units) až po pokročilý jazykový model Gemini. Tyto technologie nejenže pohánějí budoucí příjmy, ale také uklidňují obavy z konkurence.
Důvěra trhu je podložena tvrdými daty. Cloudová divize společnosti se stala klíčovým motorem tržeb s meziročním růstem o 34 procent a daří se i tradičnímu reklamnímu byznysu. Investoři jsou proto ochotni platit za akcie vyšší prémii, přičemž valuace se nyní pohybuje na 28násobku odhadovaných zisků, což je nejvíce od roku 2021 a výrazně nad desetiletým průměrem, ale i přesto se Alphabet stále obchoduje s mírným diskontem oproti zbytku skupiny MAG7. Významným signálem pro trhy se stal i krok legendárního investora Warrena Buffetta, jehož konglomerát Berkshire Hathaway ve třetím čtvrtletí nakoupil téměř 18 milionů akcií Alphabetu v hodnotě přes 4,3 miliardy dolarů, což představuje dodatečnou formu validace od tradičně konzervativního hodnotového investora.
Zřejmě nejdůležitějším katalyzátorem aktuálního optimismu je však strategické, údajně mnohaleté, partnerství s Applem, v jehož rámci bude model Gemini od Googlu pohánět hlasovou asistentku Siri v zařízeních od Applu. Oficiální parametry dohody zatím nejsou známy, ale už v listopadu informovala agentura Bloomberg, že Apple by měl platit Alphabetu 1 miliardu dolarů ročně. „Konkurenční výhody společnosti jsou nejen zachovány, ale také rostou a žádný jiný hráč nemá modely, výpočetní techniku, aplikace, talenty a data, aby v oblasti umělé inteligence uspěl. Společnost je rozhodně vnímána jako velký vítěz v oblasti umělé inteligence a tato síla pomáhá investorům cítit se lépe, když jí dají prémiovější ocenění, než jaké dostávala dříve,” komentoval situaci kolem Alphabetu Divyaunsh Divatia, analytik společnosti Janus Henderson Investors.
Osobnost týdne 👑
Peter Schiff (*1963) je americký burzovní makléř, finanční komentátor a hlavní ekonom společnosti Euro Pacific Asset Management, který si na Wall Street vybudoval pověst jednoho z nejhlasitějších kritiků moderní měnové politiky a „tištění peněz“. Narodil se v New Havenu v Connecticutu a ekonomické myšlení měl v krvi, ačkoliv jeho pohled na svět formovala především rakouská ekonomická škola a principy volného trhu, nikoliv mainstreamové keynesiánství vyučované na univerzitách. Absolvoval Kalifornskou univerzitu v Berkeley, ale skutečnou školou pro něj byla praxe v makléřských firmách, kde si v 90. letech začal všímat nebezpečných nerovnováh v americké ekonomice způsobených dluhy a uměle nízkými úrokovými sazbami. V roce 1996 převzal malou makléřskou firmu, kterou přetvořil na Euro Pacific Capital se zaměřením na zahraniční trhy a komodity.
Schiffův hvězdný, a zároveň kontroverzní moment, přišel v letech 2006 a 2007, kdy v televizních debatách opakovaně a s až mrazivou přesností varoval před blížícím se kolapsem amerického realitního trhu a následnou globální finanční krizí, zatímco většina tehdejších expertů jeho názory zesměšňovala. Tato prozíravost mu vynesla přezdívku Dr. Doom a status celebrity mezi zastánci „tvrdých peněz“. Schiff je neochvějným propagátorem investic do zlata a reálných aktiv jako jediné skutečné ochrany před znehodnocováním dolaru kroky Federálního rezervního systému. V současnosti na sebe poutá pozornost především jako nesmiřitelný kritik bitcoinu, který na rozdíl od zlata považuje za digitální mánii bez vnitřní hodnoty, čímž stojí v přímé opozici vůči moderním kryptoinvestorům, jako je Michael Saylor. Jeho přístup ukazuje, že v investování je někdy nutné stát si za svým přesvědčením i ve chvíli, kdy proti vám stojí celý trh.
Graf týdne 📊
Z grafu je patrné, že mezi vrcholem z roku 2021 a dnem v říjnu 2024 odepsaly akcie společnosti Alphabet až 45 procent. Od té doby procházely akcie stabilním růstem až do února minulého roku a během těchto dvou a půl let se akcie dostaly z úrovní mezi mezi 80–90 dolary až na magickou hranici 200 dolarů, což znamenalo růst až o 150 procent.
Poté přišla silná korekce, při níž Alphabet ztratil přes 30 procent své valuace, avšak v té době byl zažehnut raketový růst a už to je téměř rok, co největší korekce nepřesáhla 12 procent a hospodářské výsledky společnosti akorát validují růst akcií o více než 134 procent.
