Trump se znovu chystá šáhnout do celních sazebníků. Zamýšlí vyměnit stroje za maso, klíčem je Milei
Americký prezident Donald Trump se chystá změnit sazby cel pro vybrané země, informuje agentura Bloomberg. Posledním impulzem pro něj byly nedávné volby mimo jiné v New Yorku, kde se dařilo demokratům. Jeho voliči si totiž dlouhodobě stěžují na vysoké ceny potravin. Zachránit americký trh by tak měla dohoda s vybranými zeměmi Latinské a Jižní Ameriky. Výměnou za nižší cla na potraviny ale chce Trump usnadnit přístup na tamní trhy pro vlastní export, například stroje či léky.
Vysoké ceny potravin už dopálily Američany, kteří za ně vystavili republikánům účet v nedávných volbách. Trump se je tak rozhodl řešit svým klasickým přístupem - úpravou cel, která sám zavedl.
Pomoci s vysokými cenami by mu měly nové dohody s Guatemalou, Salvadorem, Ekvádorem a Argentinou. Dotknout se mají například kávy, ovoce a hovězího masa, píše Bloomberg. „Jedna z věcí, o kterých se v posledních několika dnech mluví, je uvažování o změně cel na potraviny,“ potvrdil agentuře ve středu ředitel Národní ekonomické rady Kevin Hassett.
Chystaný krok nepřímo potvrdil i mluvčí Bílého domu Kush Desai: „Trumpova administrativa je odhodlána prosazovat flexibilní, propracovanou a mnohostrannou strategii v oblasti obchodu a cel.“
Vy nám hovězí, my vám stroje
Základem Trumpova plánu na snížení cen potravin v amerických obchodech se zdá být Argentina. Svému tamnímu protějšku a ideologickému spojenci Javieru Mileiovi vyšel vstříc nedávno, kdy USA uzavřely dohodu s argentinskou centrální bankou o výměně měn za 20 miliard dolarů a nákupu pesos.
Nyní je načase chtít něco na oplátku. „Země si navzájem otevřou své trhy s klíčovými produkty,“ uvádí se v prohlášení Bílého domu. Argentina má umožnit dovoz amerických strojů, léků, chemikálií, IT a zdravotnických prostředků, opačným směrem má naopak zamířit například hovězí maso.
Součástí změn cel jsou i dohody s Guatemalou, Slavadorem a Ekvádorem, pro které mají platit nižší sazby na dovoz citrusů a kávy. Bloomberg cituje také nejmenovaného úředníka Bílého domu, podle kterého je blízko i pokrok v dohodě na snížení cel se Švýcarskem ohledně zmírnění tarifů na hodinky a čokoládu.
Co Trump zavedl, teď sám mírní
Podle Bloombergu Trump doufá, že jeho snažení zvrátí dojem, že zanedbává řešení vysokých nákladů, které Američany trápí. Zároveň ale agentura upozorňuje, že nyní jen odstraňuje celní překážky, které sám na začátku roku zavedl. Krom toho se ale také dohody dotýkají zemí, se kterými mají USA jen malé obchodní toky, zatímco dovozů ze skutečně velkých zemí se netýkají.
Úplné nadšení především právě ze snazšího a levnějšího dovozu hovězího ale Trump na domácí půdě nesklízí. Národní asociace chovatelů skotu se již nechala slyšet, že jakýkoliv zvýšený dovoz by jen podkopal americké producenty. Rančeři jsou přitom skupinou, která Trumpa z velké části podporuje. Jeho administrativa tak přispěchala s prohlášením, že podpoří domácí produkci hovězího poskytnutím více pastvin na federálních pozemcích.