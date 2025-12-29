Než to vyhodíte, podívejte se na FandiMat. Pomoc sníží plýtvání, říkají zakladatelky platformy
Aplikace Fandimat, za kterou stojí spolek Fandi mámám, propojuje stovky matek samoživitelek, seniorů a rodin v nouzi s dárci, kteří jim mohou nabídnout přesně to, co potřebují. „Než donesete cokoliv do sběrného dvora, podívejte se, jestli to náhodou někdo neshání nebo vytvořte nabídku,“ říkají Petra Květová Pšeničná a Žaneta Slámová, zakladatelky Fandi mámám, v podcastu Trendy v udržitelnosti. Ten vzniká ve spolupráci e15 a projektu [ta] Udržitelnost.
Spolek Fandi mámám se od počátku zaměřuje na transparentní materiální pomoc, která vždy směřuje ke konkrétnímu člověku. Tímto přístupem aktivně bojuje proti předsudkům vůči samoživitelkám a zároveň zajišťuje, že se dary nehromadí, ale okamžitě pomáhají. „Jsou to věci, které si maminky přejí, ať už jsou to potraviny, drogerie nebo vybavení do domácnosti. Zkrátka cokoliv, co jim pomůže v jejich tíživé situaci,” přibližuje Petra Květová Pšeničná, jedna ze zakladatelek spolku Fandi mámám.
Aplikace FandiMat vznikla jako přirozená reakce na rostoucí zájem dárců a dárkyň, kteří chtěli věnovat věci a zároveň mít jistotu, že se dostanou k těm, kdo je skutečně potřebují. „Často jsme dostávali nabídky materiální pomoci, třeba z druhé ruky, ale neměli jsme ji kde udat. A tam se zrodila myšlenka aplikace, která efektivně a zdarma propojuje dárce s příjemci,“ vysvětluje Žaneta Slámová, druhá zakladatelka spolku Fandi mámám.
Model konkrétní pomoci se naplno osvědčil i v průběhu Vánoc, kdy lidé poptávali nejen dárky, ale i potraviny. Aby se minimalizovalo povánoční plýtvání, zůstává tato speciální vánoční kategorie na FandiMatu aktivní až do poloviny ledna. Dárci tak opět mohou snadno nabídnout věci, které sice dostali, ale nehodí se jim.
Jeden jednoduchý krok k udržitelnosti
Kromě sociálního rozměru hraje FandiMat zásadní roli také v udržitelnosti. Dává nový život tisícům nepotřebných věcí, a tím aktivně snižuje objem odpadu. Téma cirkulární ekonomiky sice nebylo zpočátku primárním cílem, ale postupně se stalo pevnou součástí identity platformy. „Je zřejmé, že lidé vyhazují spoustu zachovalých věcí. Mívají plné půdy kol, hraček a oblečení po dětech. Dnes, když nám dárci nabízejí takové přebytky, říkáme jim jasně: dejte to rovnou na FandiMat,” dodává Květová Pšeničná.
Platforma se aktivně pouští i do edukace a chce ještě více bojovat proti bezmyšlenkovitému vyhazování funkčních věcí. Cílí přitom přímo na místo rozhodování, a to ke kontejnerům na odpad. V rámci pilotního projektu Nevyhazuj, hoď to na FandiMat, nabízí obcím ve Středočeském krajispeciální štítky na kontejnery. Reaguje tak na frustraci mnoha lidí, kteří zachovalé předměty nechtějí vyhodit, a tak je jen odkládají vedle popelnic. FandiMat jim nově nabízí jednoduchou, okamžitou a smysluplnou alternativu.
„Vytvořili jsme speciální samolepky: 'Nevyhazuj, hoď to na FandiMat'. Chceme tím dát jasný vzkaz, než to dáte ke kontejneru, podívejte se, jestli to náhodou někdo neshání, anebo to nabídněte. Až pokud se nikdo neozve, vyhoďte to,” vysvětluje Květová Pšeničná. Cílem je ukázat, že udržitelné chování vyžaduje pouze jeden dodatečný, jednoduchý krok, který namísto odpadu vytvoří konkrétní pomoc.
Z podpory se rodí přátelství
Ačkoliv je spolek primárně spojen s matkami samoživitelkami, aplikace FandiMat je otevřená pro všechny ohrožené skupiny, od seniorů po neziskové organizace. „Ověření profilu na FandiMatu je založeno na spolupráci s neziskovou organizací, která už má s uživatelem zkušenost. Patří tam i samoživitelky, které projdou naším projektem Fandi mámám,“ říká Slámová a dodává, že na FandiMatu jsou i žadatelé bez ověření, kteří třeba shání jednu konkrétní věc.
FandiMat není jen logistická platforma pro výměnu zboží, ale aktivně podporuje vznik lokálních komunitních vazeb. Díky blízkosti se dárci a příjemci často setkávají osobně, což vede ke vzniku dlouhodobých vztahů a opakované pomoci. „Když v okolí zjistíte, že někdo potřebuje pomoc, stačí mu nabídnout třeba jen pravidelné darování odrostlého oblečení po dětech. Tato podpora se rychle promění v dlouhodobá přátelství,” popisuje Květová Pšeničná.
Pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti a rozšíření materiální pomoci se FandiMat teď soustředí na zapojení širšího spektra partnerů, zejména obcí a firem. Ty mohou platformu využít pro své CSR aktivity nebo pro krizové řízení. „Chceme, aby FandiMat, který podporuje udržitelnost, byl sám udržitelný. Zatímco pro běžné uživatele zůstane aplikace zdarma, pro firmy plánujeme placené členství. Tím pokryjeme provoz a zároveň dáme firmám platformu pro inzerci jejich přebytků,” uzavírá Slámová.
Kolika lidem Fandimat pomohl a jaké jsou nejzajímavější příběhy dárcovství? Kam plánuje Fandimat dál růst? A jak se dokázaly zakladatelky organizace, které se potkaly v televizi, vyhnout vyhoření a udržet dynamiku projektu celých devět let? Sledujte celý rozhovor s Petrou Květovou Pšeničnou a Žanetou Slámovou.