Trump přispěchal na pomoc Mileiovi. Předvolební Argentinu podpořily USA 20 miliardami dolarů
Spojené státy podnikly kroky na podporu argentinské měny. Americký ministr financí Scott Bessent v pátek oznámil, že USA nakoupily argentinská pesa a uzavřely s argentinskou centrální bankou dohodu o výměně měn v hodnotě až 20 miliard dolarů (zhruba 422 miliard Kč).
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa vnímá argentinského prezidenta Javiera Mileie jako politického spojence. Podle agentury Bloomberg je jejím cílem pomoci Mileiovi překonat problémy na finančních trzích a vyhrát říjnové volby, v nichž argentinští voliči vyberou třetinu senátorů a zhruba polovinu poslanců.
Milei po oznámení amerických kroků na podporu argentinské měny poděkoval Trumpovi za jeho vizi a vedení. Ve Spojených státech však demokraté i někteří republikáni opatření kritizují jako zbytečnou finanční záchranu cizí země z peněz amerických daňových poplatníků.
Mezinárodní měnový fond (MMF) se v dubnu s Argentinou dohodl na novém úvěrovém programu v hodnotě 20 miliard dolarů. „Argentina čelí akutnímu nedostatku likvidity. Mezinárodní komunita, včetně MMF, stoji jednotně za Argentinou a její obezřetnou rozpočtovou strategií, ale pouze Spojené státy mohou konat rychle,“ uvedl nyní Bessent.
Milei po svém nástupu do prezidentské funkce začal v Argentině provádět drastické reformy ve snaze o zlepšení stavu veřejných financí a potlačení inflace. „Úspěch argentinského reformního programu má systémový význam a silná a stabilní Argentina, která pomáhá upevnit prosperitu západní polokoule, je ve strategickém zájmu Spojených států,“ uvedl Bessent.