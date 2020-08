Trump žádá vykoupení TikToku, Branson chce létat rychlostí Mach 3 a J | E15.cz

Akviziční pondělí

Po nabídce na převzetí za 16 miliard dolarů, kterou učinila společnost Siemens Healthineers smerem k Varian Medical Systems, která se snaží vyvinout lék proti rakovině, se na trhu fúzí a akvizic silně ozval Google. Do společnosti vyrábějící zařízení pro bezpečnost domácností ADT investoval tento technologický lídr 450 milionů dolarů. Podle Bloombergu se mezi nedělí a pondělkem "urodily" transakce mezi firmami za téměř 40 miliard dolarů, což byl nejsilnější objem tohoto sledování od startu koronavirové krize na jaře.

Technologie dál jedou

Index Nasdaq 100 se dotkl rekordní hranice. Ukazatel kondice technologických společností táhly nahoru hlavně Apple a Microsoft. Top 10 společností indexu připsalo od března desetinásobné zhodnocení. Celkový index Nasdaq za stejné období vyrostl o 64 procent. Pro srovnání, evropský Stoxx 600 posílil za stejnou dobu o osm procent.

Virgin rychlejší

Spaceship, výrobní divize Virgin Galactic, představila plány na vývoj letounu s křídly tvaru delta a ambicí cestovat rychlostí Mach 3, tedy třikrát rychleji než vzduch, ve výšce až 60 tisíc stop (přes 18 tisíc metrů). Počítá se s 16 místy na palubě. Motory má pro projekt šéfa Virgin Galactic Richarda Bransona dodávat společnost Rolls Royce, autor motorů zatím jediného funkčního projektu nadzvukového dopravního letounu Concorde. Ten přestal létat v roce 2003.

Výpalné od TikToku Trumpovi

Situace kolem čínské sociální sítě TikTok, která je stále populárnější i na Západě, má barvitý vývoj. O investici do projektu projevil zájem Microsoft. Americký prezident Donald Trump v zápětí uvedl, že jakékoliv “ukotvení” TikToku v USA by muselo být podmíněno platbou do rozpočtu země. To by bylo naprosto bezprecedentní. Zároveň není vůbec jasné, jak a na základě jaké legislativy by byla platba realizována. “USA by měly dostat velký díl ceny, protože to celé umožníme,” uvedl Trump.

Sprej proti depresím a sebevraždě

Farmaceutická společnost Spravato ze skupiny Johnson & Johnson získala souhlas k uvedení na trh prvního antidepresiva pro lidi s “aktivně sebevražednými” sklony. Úřad FDA podle manažerky Michelle Kramerové reflektoval vyšší rizika pro duševní zdraví lidí ovlivněné pandemií covid-19. Podle statistik má sebevražedné sklony a osnuje aktivně plány na sebevraždu kolem deseti procent ze 17 milionů Američanů diagnostikovaných s depresemi. Nový lék má formu nosního spreje.