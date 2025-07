Trumpova cla začínají mít dopad. Zisk Audi se letos zhoršil o téměř čtyřicet procent

„Situace zůstává velmi obtížná. Kromě silných konkurenčních tlaků ovlivnila finanční výsledky za první polovinu roku drasticky zvýšená cla na dovoz do USA a náklady na restrukturalizační opatření,“ uvedl finanční ředitel Audi Jürgen Rittersberger.

Automobilka Audi je stejně jako Škoda Auto součástí německého koncernu Volkswagen. Divize Audi zahrnuje rovněž automobilové značky Bentley a Lamborghini a motocyklovou značku Ducati.

Tržby Audi se v pololetí zvýšily na 32,6 miliardy eur z 30,9 miliardy před rokem. Firma nicméně snížila odhad celoročních tržeb na 65 až 70 miliard eur z dříve předpokládaných 67,5 až 72,5 miliardy. Zhoršila také odhad celoroční provozní marže, a to na pět až sedm procent ze sedmi až devíti procent. Provozní marže vyjadřuje poměr provozního zisku k tržbám.

Automobilka upozornila, že stále posuzuje důsledky obchodní dohody, kterou v neděli uzavřela Evropská unie se Spojenými státy. Ta na dovoz z EU do USA stanovuje 15procentní clo. To se týká rovněž automobilů, jejichž dovoz do USA byl od dubna zatížen clem ve výši 27,5 procenta, napsala agentura Reuters.

Analytik Fabio Hölscher uvedl, že automobilka Audi bude i při 15procentním clu znevýhodněna vůči konkurenci, protože na rozdíl od klíčových rivalů nemá v USA žádné výrobní aktivity. Německý týdeník Der Spiegel minulý měsíc s odvoláním na zdroje z podniku informoval, že Audi kvůli vysokým clům zvažuje výstavbu továrny v USA.