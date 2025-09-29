Twist posiluje svou pozici na trhu: Kupuje 40 prodejen od Víno & Destiláty
Skupina Twist pokračuje v růstu a oznámila významnou akvizici. Do svého portfolia přidává 40 prodejen značky Víno & Destiláty, renomované maloobchodní sítě s více než dvacetiletou historií. Akvizice zahrnuje prodeje formou odštěpení závodu, a součástí transakce je také e-shop. Prodejny se nacházejí v atraktivních lokalitách, především v obchodních centrech, a připojení této značky do portfolia Twist přináší nové možnosti pro franšízanty i optimalizaci konceptů pro zákazníky.
Skupina Twist, jejíž portfolio dnes zahrnuje značky jako Trdlokafe, Bubblify, OXO nebo Rio, si od akvizice slibuje zisk atraktivních lokalit v návštěvnicky úspěšných obchodních centrech.
„Víno & Destiláty je značka s dlouhodobě prokazatelnými výsledky a popularitou u zákazníků. Vidíme v ní velký potenciál i díky tomu, že jsou prodejny rozprostřeny po celé České republice, zejména v obchodních centrech. Naším cílem je adaptovat značku na aktuální trendy, přiblížit se zákazníkům marketingově a nabídnout produkty - například prosecca, perlivá vína či kvalitní destiláty, které odpovídají současným preferencím,“ říká Daniel Ryška, COO skupiny Twist.
Vzhledem k rostoucímu zájmu o alkoholové produkty, které si lidé nechávají doručit přímo domů, Twist vidí velkou příležitost v rozšíření rozvozových služeb.
„Trh s alkoholem jako celek dlouhodobě neklesá - mění se však nákupní chování zákazníků. Klesá návštěvnost barů, restaurací a klubů, což akceleroval i Covid či následné zdražení služeb,“ dodal Radek Klein, zakladatel a CEO skupiny Twist. Vidí i synergii s projektem Kytky od Pepy - propojení květin s vínem či proseccem je podle Kleina pro zákazníky přirozené.
Tato akvizice posiluje ambice Twist stát se lídrem v oblasti moderního retailového vývoje a franšízingu v České republice, čímž potvrzuje svou pozici na maloobchodním trhu.