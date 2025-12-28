Předplatné

Nejdražší dům v Praze má majitele. Nový žebříček ekonomik světa. Které akcie vydělaly nejvíc?

  • Nejdražší dům v Praze má po osmi letech majitele.
  • Nový žebříček ekonomik světa ukazuje pád tradičních velmocí. Vítězstvím překvapil soused Česka.
  • Deset zlatých vajec z indexu S&P 500. Které akcie v roce 2025 vydělaly nejvíc?

Přečtěte si nejzajímavější články uplynulého týdne.

Nejdražší dům v Praze má po osmi letech majitele. Počkal si na slevu 200 milionů

  • Luxusní rezidence zakladatele AAA Auto dlouho čekala na kupce.
  • Vila byla na trhu od roku 2017 a až nyní našla nového vlastníka, píší Hospodářské noviny.
  • Prodej reflektuje pokles ceny a změny na pražském trhu s exkluzivními nemovitostmi.

Nový žebříček ekonomik světa ukazuje pád tradičních velmocí. Vítězstvím překvapil soused Česka

  • Nejnovější data Mezinárodního měnového fondu ukazují změny v pořadí světových ekonomik za poslední desetiletí – některé státy rostly výrazně rychleji než tradiční velmoci.
  • Silné růsty v Latinské Americe, technologických centrech a flexibilní exportní ekonomiky posunuly žebříček, kde tradiční lídři čelí silné konkurenci.
  • Německo i nadále dominuje Evropě, zatímco řada dalších ekonomik si upevnila své pozice v globálním ekonomickém žebříčku.

Deset zlatých vajec z indexu S&P 500. Které akcie v roce 2025 vydělaly nejvíc?

  • Žebříček deseti nejúspěšnějších titulů indexu S&P 500 v roce 2025.
  • Srovnání technologických vizionářů i tradičních kolosů, které k rekordním výnosům katapultoval nástup umělé inteligence, hlad po drahých kovech i zásadní vnitřní proměny.
  • Jaká jsou největší překvapení roku a proč se na samotný vrchol prodral podceňovaný výrobce pevných disků, který v růstu akcií nechal daleko za zády i miláčka investorů Nvidii?

VIDEO: Pomáhat druhým je pro mě návykové, říká miliardář Vlček, který dal na charitu rekordních 1,5 miliardy korun

Video placeholder
FLOW: Pomáhat druhým je pro mě návykové, říká miliardář Vlček, který dal na charitu rekordních 1,5 miliardy korun • Zdroj: e15

Lidé si špatně vykládají vlastní bydlení jako dobrou investici, varoval v Praze autor Psychologie peněz

  • V Praze poprvé veřejně vystoupil autor Psychologie peněz Morgan Housel.
  • Jeho nadčasové postřehy slouží jako povinná výbava do čím dál nejistějšího období lidských dějin.
  • Doporučení investovat do cihel od Housela nečekejte.
