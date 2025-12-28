Nejdražší dům v Praze má majitele. Nový žebříček ekonomik světa. Které akcie vydělaly nejvíc?
- Nejdražší dům v Praze má po osmi letech majitele.
- Nový žebříček ekonomik světa ukazuje pád tradičních velmocí. Vítězstvím překvapil soused Česka.
- Deset zlatých vajec z indexu S&P 500. Které akcie v roce 2025 vydělaly nejvíc?
Přečtěte si nejzajímavější články uplynulého týdne.
Nejdražší dům v Praze má po osmi letech majitele. Počkal si na slevu 200 milionů
- Luxusní rezidence zakladatele AAA Auto dlouho čekala na kupce.
- Vila byla na trhu od roku 2017 a až nyní našla nového vlastníka, píší Hospodářské noviny.
- Prodej reflektuje pokles ceny a změny na pražském trhu s exkluzivními nemovitostmi.
Nový žebříček ekonomik světa ukazuje pád tradičních velmocí. Vítězstvím překvapil soused Česka
- Nejnovější data Mezinárodního měnového fondu ukazují změny v pořadí světových ekonomik za poslední desetiletí – některé státy rostly výrazně rychleji než tradiční velmoci.
- Silné růsty v Latinské Americe, technologických centrech a flexibilní exportní ekonomiky posunuly žebříček, kde tradiční lídři čelí silné konkurenci.
- Německo i nadále dominuje Evropě, zatímco řada dalších ekonomik si upevnila své pozice v globálním ekonomickém žebříčku.
Deset zlatých vajec z indexu S&P 500. Které akcie v roce 2025 vydělaly nejvíc?
- Žebříček deseti nejúspěšnějších titulů indexu S&P 500 v roce 2025.
- Srovnání technologických vizionářů i tradičních kolosů, které k rekordním výnosům katapultoval nástup umělé inteligence, hlad po drahých kovech i zásadní vnitřní proměny.
- Jaká jsou největší překvapení roku a proč se na samotný vrchol prodral podceňovaný výrobce pevných disků, který v růstu akcií nechal daleko za zády i miláčka investorů Nvidii?
VIDEO: Pomáhat druhým je pro mě návykové, říká miliardář Vlček, který dal na charitu rekordních 1,5 miliardy korun
FLOW: Pomáhat druhým je pro mě návykové, říká miliardář Vlček, který dal na charitu rekordních 1,5 miliardy korun • Zdroj: e15
Lidé si špatně vykládají vlastní bydlení jako dobrou investici, varoval v Praze autor Psychologie peněz
- V Praze poprvé veřejně vystoupil autor Psychologie peněz Morgan Housel.
- Jeho nadčasové postřehy slouží jako povinná výbava do čím dál nejistějšího období lidských dějin.
- Doporučení investovat do cihel od Housela nečekejte.