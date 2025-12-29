Zkrácený úvazek se v roce 2026 prodraží. Kdo bude mít nižší čistou mzdu?
- Práce na zkrácený úvazek je pro některé zaměstnance velmi atraktivní.
- Z hrubé mzdy ze zkráceného úvazku je zaměstnanci sraženo 4,5 procenta na zdravotní pojištění, 7,1 procenta na sociální pojištění a 15 procent na daň z příjmu.
- Při hrubé mzdě nižší než 22 400 korun budou zaměstnanci v příštím roce při stejné mzdě jako v roce 2025 platit více na zdravotním pojištění.
V České republice je práce na zkrácený úvazek atraktivní typicky pro rodiče malých dětí, studenty, osoby pečující o blízké, starší pracovníky a lidi se zdravotním omezením.
„Rodiče malých dětí mohou díky zkráceným úvazkům lépe sladit pracovní a rodinný život a postupně se vracet po rodičovské dovolené. Zkrácené úvazky také často vyhledávají osoby pečující o své blízké, jež potřebují část dne věnovat péči a zároveň si udržet nějaký příjem,“ uvádí Anna Kevorkyan, CEO pracovního portálu JenPráce.cz.
Kdy je zdanění zkráceného úvazku stejné jako u plného
Pokud je hrubá měsíční mzda ze zkráceného úvazku vyšší, než je minimální mzda platná pro plný úvazek, což bude v příštím roce částka 22 400 korun, je zdanění mzdy ze zkráceného úvazku stejně vysoké jako zdanění mzdy z plného úvazku.
„Co se týká daní, ušetří pouze pracující řádní starobní důchodci, kteří mají i při práci na zkrácený úvazek nárok na slevu na sociálním pojištění v rozsahu 6,5 procenta z hrubé mzdy,“ upozorňuje Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Forvis Mazars.
Jaké daně a odvody se ze zkráceného úvazku platí
Z hrubé mzdy ze zkráceného úvazku je zaměstnanci sraženo 4,5 procenta na zdravotní pojištění, 7,1 procenta na sociální pojištění a 15 procent na daň z příjmu. Vyšší, 23procentní sazbě daně z příjmu podléhá až hrubá mzda nad trojnásobek průměrné mzdy, což je u zkráceného úvazku výjimečné. Vypočtenou daň z příjmu snižují daňové slevy, na které má zaměstnanec nárok. Při podepsaném prohlášení k dani je to vždy alespoň sleva na poplatníka ve výši 2 570 korun.
Nízká mzda? V roce 2026 zaplatíte víc na zdravotním pojištění
Za každého zaměstnance, který není současně státním pojištěncem nebo neplatí zdravotní pojištění i z jiného příjmu, musí zdravotní pojišťovna obdržet alespoň minimální zdravotní pojištění stanovené z minimální mzdy. Zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek s hrubou mzdou nižší než 22 400 korun tak budou v příštím roce při stejné mzdě jako v roce 2025 platit více na zdravotním pojištění. Minimální zdravotní pojištění v roce 2026 bude činit 3 024 korun, přičemž zaměstnavatel platí na zdravotní pojištění 9 procent ze skutečné hrubé mzdy a dopočet do minima platí zaměstnanec.
„Například při hrubé měsíční mzdě na zkrácený úvazek ve výši 20 tisíc korun činí v roce 2025 zdravotní pojištění placené zaměstnancem 1 008 korun a v roce 2026 to bude již 1 224 korun,“ vypočítává Ivanco.
Kdo si nepřiplatí: studenti, důchodci a rodiče
Dopočet do minima se při výpočtu zdravotního pojištění netýká státních pojištěnců. To znamená, že například pracujícím penzistům, studentům nebo příjemcům rodičovského příspěvku se příští rok zaměstnání na zkrácený úvazek neprodraží.
Zdravotní pojištění se vypočítává vždy ze skutečné hrubé mzdy rovněž u zaměstnanců pracujících pro jednoho zaměstnavatele na plný úvazek a pro druhého zaměstnavatele na zkrácený úvazek, minimální zdravotní pojištění se řeší už v rámci hlavního zaměstnání.
Dva zkrácené úvazky znamenají daňové přiznání
Zaměstnanec, který současně pracuje na dva zkrácené úvazky, může mít prohlášení k dani podepsané pouze u jednoho zaměstnavatele. „U druhého zaměstnavatele proto při výpočtu čisté mzdy už žádnou daňovou slevu neuplatní. Současná práce na dva částečné úvazky je také důvodem k povinnému podání daňového přiznání,“ dodává Anna Kevorkyan.
